I pronostici di lunedì 11 marzo: Serie A, B, Premier League e Liga

I pronostici di lunedì 11 marzo: ci sono i posticipi di Serie A, B, remier League, Liga, Super Lig turca e altri tornei minori.

Prima del ritorno delle coppe europee con le squadre italiane impegnate in Champions League, Europa League e Conference League, restano ancora da giocare i posticipi di Serie A, Premier League e Liga.

La Lazio, eliminata dal Bayern Monaco, proverà a iniziare la difficile rincorsa alla zona Champions League battendo in casa l’Udinese: missione non scontata ma alla portata degli uomini di Sarri che avranno voglia di rifarsi dopo le recenti delusioni. A proposito di delusioni, il rendimento di Chelsea e Newcastle non è stato in linea con le aspettative: tutte e due devono cercare una svolta in stagione e così i gol non dovrebbero mancare.

Pronostici altre partite

Nella Liga spagnola il Siviglia proverà ad allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione battendo l’Almeria ultima in classifica con appena nove punti conquistati.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Siviglia vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Almeria-Siviglia, Liga, ore 21:00

Vincenti

• Al Nassr (in Al Nassr-Al Ain, AFC Champions League, ore 20:00)

• Sampdoria o pareggio (in Sampdoria-Ascoli, Serie B, ore 20:30)

• Cesena (in Cesena-Gubbio, Serie C, ore 20:30)

• Lazio (in Lazio-Udinese, Serie A, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Al-Mu Aidar-Al-Gharafa, Qatar Stars League, ore 16:00

• De Graafschap-Jong Ajax, Eerste Divisie, ore 20:00

• Al Nassr-Al Ain, AFC Champions League, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Randers-FC Midtjylland, Superligaen, ore 19:00

• Jong PSV-Groningen, Eerste Divisie, ore 20:00

• Chelsea-Newcastle, Premier League, ore 21:00

Il “clamoroso”

Lazio vincente con un solo gol di scarto (in Lazio-Udinese, Serie A, ore 20:45)