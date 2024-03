A tu per tu con Sinner, chance irripetibile: c’è già la fila

Sinner, chi prima arriva meglio alloggia: conviene fare in fretta, se vuoi avere la possibilità di incontrare il tuo campione del cuore.

L’attenzione, com’è giusto che sia, ora come ora è puntata sul Sunshine Double. La tournée americana è appena iniziata e ci riserverà, come sempre del resto, grandi emozioni. Ma il tempo, nel tennis, scorre talmente in fretta che è anche giusto che si pensi, al contempo, alle cose belle che arriveranno da qui a breve.

Come gli Internazionali BNL d’Italia, ad esempio, l’appuntamento azzurro che in primavera attira a Roma decine di migliaia di appassionati e di tifosi. Il sipario sul Foro Italico si alzerà il prossimo 30 aprile, ma i preparativi, naturalmente, già fervono. Sarà un’edizione ancor più speciale, oltretutto, dal momento che i padroni di casa hanno trionfato in Coppa Davis dimostrando di essere una spanna sopra a tutte le altre compagini in gara. E poi perché, inutile negarlo, c’è lui, il campione del momento.

La presenza di Jannik Sinner all’ombra del Colosseo sarà, per gli IBI, un valore aggiunto incommensurabile. Ed è per questo motivo che siamo pronti a scommettere che l’annuncio delle ultime ore innescherà una vera e propria corsa. Non ai posti in tribuna, parte dei quali saranno senz’altro già andati via come il pane, ma a quelli rimasti ancora vacanti nell’ambito dell’organizzazione dell’attesissimo torneo capitolino.

Sinner, fai in fretta: chi prima arriva, meglio alloggia

Gli organizzatori degli Internazionali d’Italia hanno reso noto, qualche ora fa, di avere aperto le candidature i posti da volontario all’interno dell’organizzazione.

Tutti, sia uomini che donne, purché di età compresa tra i 18 e i 55 anni, possono concorrere per ottenere questo ruolo e per avere la possibilità concreta, dunque, di un “appuntamento” dietro le quinte con Jannik Sinner. Lavorare al Foro Italico nei giorni degli IBI garantirebbe un incontro con il fenomeno azzurro, motivo per il quale siamo certi che lo staff sarà inondato di candidature.

I turni di volontariato vanno da 6 a 8 ore giornaliere; si può concorrere per coprire l’intera manifestazione, nei giorni compresi tra il 29 aprile e il 19 maggio, oppure per 10 giorni soltanto, dal 29 aprile all’8 maggio o dal 9 al 19 maggio. Trattandosi di volontariato, non è previsto alcun compenso, mentre si assicura il vitto. Il form di candidatura è disponibile a questo link, ma ricorda: se vuoi avere la possibilità di un incontro a tu per tu con Sinner, devi fare in fretta, perché potrai inoltrarlo entro e non oltre il 12 aprile.