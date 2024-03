Fiorentina-Roma 2-2, highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola

Fiorentina-Roma: il video con gli highlights e le azioni salienti del match serale di domenica 10 marzo 2024 di Serie A, con gli episodi da moviola e le pagelle.

Dopo gli ultimi ottimi risultati in Serie A e in Europa League la Roma di De Rossi arriva al Franchi per giocare contro la Fiorentina di Italiano. In Serie A, nel 2024, solo Inter e Bologna hanno fanno meglio dei giallorossi. Entrambe le squadre sono alla ricerca di punti per un piazzamento europeo: dopo la sconfitta proprio del Bologna contro i nerazzurri di Inzaghi, sia la Roma che la Fiorentina possono avvicinarsi alla zona Champions.

De Rossi piazza El Sharaawy nel tridente d’attacco insieme a Dybala e Lukaku. Sceglie poi una difesa a quattro con Llorente largo a destra, Mancini e Ndicka al centro e Angelino a sinistra. La Viola risponde schierando come unica punta proprio l’ex Roma Andrea Belotti.

In tribuna c’è anche il commissario tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti, probabilmente per visionare proprio Belotti, ma anche Bonaventura, Sottil e Mancini. Lo stadio ha omaggiato Davide Astori, scomparso 6 anni fa (l 4 marzo).

Momenti clou della sfida

La Fiorentina cerca di controllare il gioco con il palleggio veloce e la Roma risponde con Aouar molto alto e Dybala a tutto campo, dalla mediana alle spalle di Lukaku. Proprio il belga al 5′ impegna con un tiro forte sul primo palo l’estremo difensore viola che respinge di piede. Al 16′ ci prova Dybala, ma il suo tiro non impensierisce Terracciano. Poi due minuti dopo la Viola va in vantaggio con Luca Ranieri sugli sviluppi di un corner dalla destra battuto da Biraghi e corretto di testa da Gonzalez.

Dopo pochi minuti Mandragora sfiora il 2-0 dal limite. Al 24′ Belotti viene fermato da Svilar. Poi tocca a Sottil, il cui colpo di testa esce di poco. Al 38′, Paredes salva sulla linea su colpo di testa del Gallo Belotti. Il primo tempo si chiude con la Roma in grande sofferenza.

Il secondo tempo comincia con i giallorossi più concentrati e propositivi. Al 50′ Cristante prova la botta di prima neutralizzata da una bella parata di Terracciano. Poi, al 58′, Aouar mette dentro di testa un cross deviato di Angelino. Dopo un avvio di sbandamento, la Viola torna a creare pericoli. Al 69′, Biraghi serve Belotti, che allunga di testa per Mandragora: il centrocampista stoppa di petto e segna il 2-1.

Paredes trattiene Belotti in area, per Massa è rigore. Belotti tira a Svilar para il penalty. La Roma trova il pareggio in extremis, al 95′, con Llorente: il difensore calcia al volo sotto la traversa su sponda di Ndika.

Tabellino e pagelle di Fiorentina-Roma

FIORENTINA(4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Lopez (93′, Arthur), Mandragora (92′, Barák); Nico Gonzalez (45′, Ikoné), Bonaventura, Sottil (78′, Duncan); Belotti (91′, Nzola). All. Italiano

ROMA(4-3-3): Svilar; Llorente, Mancini (33′, Huijsen), Ndicka, Angelino (80′, Spinazzola); Cristante, Paredes (80′, Pellegrini), Aouar; Dybala (73′, Baldanzi), Lukaku, El Sharaawy (74′, Zalewski). All. De Rossi

ARBITRO: Davide Massa, sezione di Imperia

MARCATORI: 18′, Ranieri; 58′, Aouar, 69′, Mandragora; 95′, Llorente

NOTE: Ammoniti: 6′, Mancini; 37′, Paredes; 45′, Huijsen; 57′, Bonaventura; 64′, Milenkovic; 68′ Ndika; 76′, Baldanzi. Recupero: 5′

Il migliore in campo è Mandragora, prezioso in copertura e come filtro e bravo a ridare slancio alla partita della Fiorentina con il goal nel secondo tempo (7,5). Aouar, stasera chiamato a fare tatticamente e tecnicamente il Dybala, gioca con decisione: nel momento più delicato della partita, l’algerino risponde presente (7). Nei giallorossi si rende protagonista di una buona prova, soprattutto nel secondo tempo, anche Angelino (7). Kayode dà molto fastidio alla Roma sulla fascia destra e gioca con personalità, ma in copertura non fa sempre buona guardia (6).

Peggiore in campo Mancini: rimedia subito un giallo e ne rischia altri due in mezz’ora, e così De Rossi è costretto a sostituirlo al 33′ (4,5). Il compagno di difesa Ndika è invece quasi sempre perfetto in chiusura (6,5). Gonzalez sembra in grande forma e crea parecchie azioni pericolose (7). Stessa storia per Sottil: un pericolo costante per i giallorossi (7). Dybala non offre grossi spunti: la prima bella giocata è quella che porta poi al pareggio della Roma (6). Buona la gara di Belotti, nonostante il rigore sbagliato (6,5).

Moviola e gli highlights della gara

L’arbitro grazia un paio di volte Mancini nel primo tempo: il difensore si sarebbe meritato la doppia ammonizione su un intervento in ritardo su Sottil e poi alla mezzora su Belotti. Dubbio il rigore concesso alla Fiorentina su fallo di Paredes su Belotti: la trattenuta è leggera.

Ecco gli highlights della gara