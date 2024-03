Gratta e vinci, simbolo fatale: non gli resta che piangere

Gratta e vinci, l’uomo protagonista di questa storia ha avuto una reazione del tutto comprensibile: lo avremmo fatto tutti.

Aveva appena finito di fare la spesa. Così, al momento di pagare l’importo dovuto, aveva ben pensato di aggiungere al conto, al fotofinish, un piccolo sfizio. Non qualcosa da mangiare, benché si trovasse in un supermercato. Aveva deciso di consolarsi e di concludere la sua giornata con un bel Gratta e vinci.

Aveva optato, più precisamente, per un biglietto di una nuova Lotteria istantanea: si chiama 50X The Cash, i tagliando hanno un prezzo di 5 dollari ciascuno ed è possibile trovarsi solo nello Stato del Kentucky, essendo emessi dalla Lotteria locale. Una volta saldato il conto, Charles Stallard, è questo il suo nome, era tornato a bordo del suo camion. Aveva sistemato la spesa, chiuso lo sportello e tirato fuori il suo piccolo tesoro. Ancora ignaro che lo fosse per davvero, un tesoro. Non ci era voluto molto, in ogni caso, perché si rendesse conto di avere tra le mani un vero e proprio “miracolo”.

L’uomo, residente a Valley Station, aveva trovato quasi immediatamente un simbolo molto speciale. Non aveva mai giocato a quel Gratta e vinci, ma poteva intuire benissimo cosa comportasse quel “50X” scovato sotto la patina argentata del suo bel tagliando. Così, senza l’ansia di controllare e ricontrollare tutto, si era reso conto di aver vinto il primo premio del nuovo gioco del Kentucky.

Gratta e vinci, il moltiplicatore si trovava al posto giusto

E indovinate un po’ a quanto ammontava quel primo premio? Considerando che il moltiplicatore era legato al numero sottostante, 3000, aveva vinto la cifra stratosferica di 150mila dollari.

“Credevo che sarebbero stati 5 dollari – ha raccontato poi Stallard ai funzionari della Lotteria – Quando ho grattato la casella dei 3mila dollari, ho iniziato a piangere: non potevo crederci“. Già, non era riuscito a trattenere le lacrime, consapevole com’era del fatto che quella vincita fosse una manna dal cielo e che gli avrebbe consentito, finalmente, di fare ciò che sognava da diversi anni a questa parte: estinguere, cioè, tutti i suoi debiti.

Al netto delle commissioni ha portato a casa 108mila dollari, più che sufficienti per saldare il mutuo sulla sua casa e per riparare la sua barca, rotta da oltre un anno. E ha le idee chiarissime, adesso, su cosa farà da qui in avanti: “Andrò a pescare tutto l’anno”. Che ci sembra, in tutta franchezza, un gran bel piano.