Formazioni ufficiali Fiorentina-Roma: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Pronostico marcatori Fiorentina-Roma: formazioni ufficiali, possibili ammoniti e dritte tiratori. Ecco tutte le possibili mosse.

Luci a Firenze. Tutto pronto per il confronto dal sapore d’Europa tra Fiorentina e Roma. Si affrontano due squadre in salute, ulteriormente ringalluzzite dai risultati ottenuti in Europa. Il marchio di Daniele De Rossi è subito visibile. A Firenze, però, servirà la classica partita perfetta per i giallorossi per riuscire a strappare punti di vitale importanza. Diamo uno sguardo alle scelte dei due allenatori:

FIORENTINA Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Bonaventura; Sottil, Lopez, Nico Gonzalez; Belotti.

ROMA (4-3-2-1): Svilar; Mancini, Llorente, N’Dicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Aouar; Dybala, El Shaarawy; Lukaku

Fiorentina-Roma, il pronostico marcatori

Si sta configurando come il leader tecnico di una squadra che non può più prescindere dalle sue giocate. C’è una Roma con Dybala e una senza Dybala. Quella con la Joya è una compagine terribilmente bella e affascinante. Con il vento in poppa per le ultime buone prestazioni, il numero 21 giallorosso potrebbe imprimere il suo sigillo anche nella sfida del “Franchi”. La Joya sembra essere uno dei candidati più autorevoli a mettere a segno almeno un gol e a dare continuità all’ottimo periodo di forma.

Fiorentina-Roma, probabili ammoniti e tiratori

Emozioni e occasioni da ambo le parti non dovrebbero mancare. Bonaventura e Sottil, ad esempio, si configurano come due opzioni intriganti come possibili tiratori. Sull’altro versante, piace e non poco la “carta” El Shaarawy, rivitalizzato dalle ultime apparizioni. Da non scartare neanche un possibile inserimento di Cristante, molto abile ad agire a fari spenti per eludere la marcatura avversaria. Possibili ammonizioni per Aouar (che dovrebbe patire i ritmi impressi dalla Roma soprattutto all’inizio) e da Milenkovic, spesso irruento e impreciso.