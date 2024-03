Gratta e Vinci, la Doppia Sfida in Puglia: vincita massima

Gratta e Vinci, la Doppia Sfida la vincono in Puglia centrando la vincita massima. Ecco quello che è successo

Ha vinto il massimo possibile con quel tipo di biglietto. E diciamo che purtroppo la vita non gliela cambierà in maniera importante, così come potrebbe succedere quando vinci con un tagliando che ha un valore commerciale più alto, ma l’utente di Brindisi non si può decisamente lamentare, farebbe peccato per diversi motivi. Ne tiriamo fuori due: il primo è perché riuscire nel colpo così con un biglietto succede una volta nella vita e non alla maggior parte delle persone che ci provano; il secondo è che con un tagliando di due euro riuscire a portare a casa la bellezza di centomila euro è qualcosa di magico, unico.

Sì, perché proprio in questo modo è andata. La storia è raccontata da Agimeg.it che svela dove è successo il fatto: precisamente a Latiano, cento in provincia di Brindisi in Puglia, presso la tabaccheria Cecere di Via della Libertà. Un comune di 13mila abitanti. A vincere un signore di mezza età. E andiamo a vedere insieme quanto ha portato casa.

Gratta e Vinci, ecco il biglietto vincente

Centomila euro con un biglietto da 2 euro. Sì, perché non parliamo del Doppia Sfida, quello che costa cinque euro e che mette in palio la bellezza di cinquecentomila euro, ma di quello Mini, quello che costa solamene un paio di euro e che regala, appunto, come vincita massima, una cifra a sei cifre con cinque zeri.

E come ha vinto? Non trovando un solo numero vincente, ma trovando i tre importi uguali sotto al 17, al 31 e al 37 che gli hanno permesso di portare a casa questa ingente somma. E questa volta – così come era successo in un altro caso – l’uomo ha capito subito che non aveva vinto 300mila euro, ma i tre importi uguali in questo tagliando indicano appunto che si vince quella somma. Per chi non lo ricordasse un uomo un poco di tempo fa aveva grattato tre 500euro credendo di averne vinti 1.500. Poi nel momento di passare all’incasso l’amara sorpresa.