Tennis, accuse gravissime: orrore sui social

Tennis, quello che è accaduto dopo il match mette i brividi: la denuncia del campione è rimbalzata sui social media.

Qualcuno ci piace un po’ di più, qualcun altro un po’ di meno. Ci sta che sia così. Gli sportivi sono dei personaggi mediaticamente esposti ed è del tutto comprensibile, stando in questo modo le cose, che il pubblico si faccia un’idea ben precisa su di loro. Un’idea che si basa solo sull’istinto e che è frutto di una percezione prettamente personale, non di un dato oggettivo.

Sono in tanti, ad esempio, a non nutrire una grande simpatia nei confronti di Holger Rune. Il tennista danese è entrato nel circuito a gamba tesa, con l’apparente saccenteria di credeva di essere già arrivato e di non avere più nulla da imparare. Le cose non stavano così, naturalmente, ma ci è voluto un po’ di tempo prima che si rendesse conto di dover limare alcune sfumature del proprio carattere, onde evitare che il pubblico lo osteggiasse come in passato. Adesso sembra essersi, per fortuna, un tantino ridimensionato.

Per lui si è aperta, però, una forse inaspettata fase transitoria. C’è stato un momento in cui i riflettori erano completamente puntati su di lui, un frangente in cui si è pensato che fosse imbattibile e che sarebbe definitivamente esploso da un momento all’altro. La sua ascesa ha invece subito una battuta d’arresto culminata, poi, nell’addio quasi immediato di Boris Becker alla panchina che ha occupato per una manciata di settimane appena.

Tennis, insulti e minacce dopo la sconfitta: adesso basta

Holger non si è perso d’animo, ovviamente. Ha rimesso insieme i cocci ed è tornato in campo con la grinta di sempre, sebbene per il momento i risultati non abbiano ancora sorriso al suo impegno e alla sua forza di volontà.

Al Mexican Open il danese è stato battuto in tre set, in semifinale, da Casper Ruud. Ed è stato proprio dopo questa partita, comunque bellissima ed entusiasmante, che è accaduto qualcosa di molto grave. Sui social network, come spesso accade nel nuovo millennio. Un commento ferocissimo e per nulla sportivo è apparso, all’improvviso, sul profilo Instagram del giovane tennista; a renderne noto il contenuto è stata mamma Aneke, disgustata da tanta cattiveria.

“Figlio di p*****. Ti darò la caccia, ti pianterò un coltello nella nuca. Allora ti taglierò la tua stupida testa. Sarà su tutti i notiziari. Vengo a prenderti”. Questo il testo del messaggio intimidatorio che ha lasciato tutti a bocca aperta e che è emblematico di una tendenza ormai dilagante e vergognosa. Anche Matteo Berrettini, qualche mese fa, aveva cercato di accendere i riflettori sul fenomeno in questione, rivelando come i messaggi intimidatori fossero nel suo caso ormai all’ordine del giorno. Non sarà che forse si è superato un po’ il limite?