Berrettini, altro giro altra corsa: si sogna in grande

Berrettini, non c’è limite ai sogni e queste parole lo dimostrano: lo vogliono a tutti i costi, questo è chiaramente un invito.

Il momento non è ancora giunto, ma a questo punto non manca che una manciata di ore. Matteo Berrettini si appresta a debuttare al Challenger di Phoenix, in Arizona, e il grande pubblico del tennis non potrebbe essere più felice di così. Non fosse altro per l’attesa, lunghissima, che ha dovuto tollerare in attesa che scoccasse l’ora del suo ritorno in campo.

A questo appuntamento ne seguirà uno, ben più prestigioso, in Florida. Il romano parteciperà al Masters 1000 di Miami e lo farà usufruendo del ranking protetto. In un lampo risalirà, anche se solo virtualmente, la classifica, così da poter competere nel tabellone principale ed evitare di dover disputare le qualificazioni. Un vantaggio di non poco conto, sempre a patto ovviamente che Matteo lo sfrutti fino in fondo e che sappia “onorare” questa misura messa a disposizione dall’Atp.

Quando il sole sarà definitivamente tramontato sul Sunshine Double, Berrettini farà le valigie e si dirigerà in Marocco. Una volta a destinazione, per prendere dimestichezza con la terra giocherà all’Atp di Marrakech. E si è scoperto, nelle ultime ore, che a questa tappa se ne potrebbe aggiungere un’altra ancora. In un luogo particolarmente caro al finalista di Wimbledon 2021 e ai tifosi azzurri, oltretutto.

Berrettini, non puoi dir di no: lo vogliono a tutti i costi

L’ultima settimana di marzo, parte della carovana del tennis si sposterà a Napoli. Stavolta si giocherà sui campi di terra rossa del circolo di viale Dohrn, non più sul mare, e la finale coinciderà con il giorno di Pasqua. I dettagli del Challenger 125 saranno resi noti oggi, ma il presidente del Tennis club di Napoli, Riccardo Villari, ha già rivelato qualcosa in anteprima al Corriere del Mezzogiorno.

I nomi dei partecipanti saranno resi noti in conferenza stampa, in diretta, ed è possibile che nella entry list compaia anche quello di Berrettini. “Lo ammetto – queste le parole di Villari – Mi piace immaginare che potrebbe esserci, ce lo auguriamo. Anzi auspico, per essere precisi, che potrebbe ritornare dal momento che è stato protagonista a Napoli dell’Atp 250 due anni fa”. “Spero che Matteo Berrettini non solo venga a Napoli – ha aggiunto – ma che, proprio qui, possa tornare a vincere”.

È altamente probabile, benché non ancora ufficiale, che Matteo decida di esserci. Lo vogliono così tanto alla loro corte, d’altra parte, che sarebbe un vero peccato rinunciare a un invito così sentito. Ma ne sapremo di più, comunque, nelle prossime ore.