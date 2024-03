Berrettini smentito in diretta: non è andata proprio così

Berrettini, spunta una versione dei fatti completamente diversa da quella riportata dal tennista: dove sta la verità?

Con le minacce di querela da parte di Melissa Satta è calato il sipario, in maniera definitiva, sulla storia d’amore che più di tutte ha tenuto banco lo scorso anno. Quella, cioè, tra l’ex velina di Striscia la notizia e il tennista romano Matteo Berrettini, che si sono detti addio dopo poco più di 12 mesi dal loro primo, e a quanto pare fatidico, incontro in quel di Miami.

Le cose fra loro si erano fatte serie. Molto serie. Al punto che, in un paio di occasioni, la showgirl aveva pubblicato sui social degli scatti che la ritraevano insieme al fidanzato e al figlio Maddox e parlava del loro trio come di una famiglia. Cosa che, così riferiscono i bene informati, ad un certo punto avrebbe “allarmato” il finalista di Wimbledon 2021. Era noto che l’ex moglie di Kevin Prince Boateng volesse una storia seria e, magari, anche un altro bambino, ma sembra che Matteo, dal canto suo, non se la sia sentita. Da qui la decisione, probabilmente inevitabile, di lasciarsi, invece di continuare a percorrere due strade diverse che avrebbero potuto non incontrarsi mai.

Se lui sembra più o meno sereno, pronto a tornare in campo, la bella Melissa appare molto più turbata. Non solo per la rottura in sé, quanto piuttosto per i titoloni stranieri che si sono susseguiti nei giorni scorsi: un tabloid inglese ha parlato di lei come di una sessodipendente e la Satta, com’è giusto che sia, ha annunciato che adirà le vie legali per punire i giornalisti che si sono macchiati di questo gesto del tutto fuori luogo.

Berrettini, è una questione di punti di vista

Il suo sfogo è andato in onda in diretta sui social network e non sarà sfuggito, agli utenti più attenti, i termini usati dalla showgirl per parlare della sua relazione appena conclusa. “È stato un anno difficilissimo e pesantissimo – ha detto l’ex velina – Ho preso secchiate di m****”.

Aveva parlato della loro storia in maniera molto più delicata, invece, Berrettini, che durante la conferenza stampa via Zoom con i giornalisti italiani aveva liquidato la domanda su Melissa in questo modo: “Non stiamo più insieme – queste erano state le sue parole – ma la ringrazio per questo anno bellissimo“.

La Satta lo ha in un certo senso “smentito”, dunque, sebbene resti inteso che l’ex lady Berrettini non si riferisse alla storia in sé – era innamoratissima di Matteo – ma alle innumerevoli critiche subite nel corso di questi lunghi 12 mesi. Ma resta evidente che, a volte, sia solo questione di punti di vista…