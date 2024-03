Napoli-Juventus 2-1, highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola

Napoli-Juventus: il video con gli highlights e le azioni salienti del big-match serale di domenica 3 marzo 2024 di Serie A, con gli episodi da moviola e le pagelle.

Il Napoli ospita al Maradona la Juventus di Allegri. La formazione azzurra cerca di confermarsi dopo la goleada dell’ultimo turno contro il Sassuolo per avvicinarsi a una posizione da qualificazione europea in A, mentre la Juventus è alla ricerca di un gioco più convincente dopo un periodo di crisi interrotto con la vittoria all’ultimo minuto in casa contro il Frosinone il 25 febbraio scorso.

Calzona può contare su un Osimhen in gran forma e su un Kvara finalmente incisivo. In attacco, accanto a questi due, c’è anche Politano. Allegri continua ad affidarsi ai singoli, Vlahovic in testa, pur dovendo rinunciare per infortunio a molti uomini chiave: da Rabiot a McKennie.

In difesa, con Danilo in panchina, tocca ad Alex Sandro e Rugani insieme a Bremer. A centrocampo si vede dal 1′ Alcaraz con Miretti. Sulle fasce ci sono Cambiaso e Iling Junior. E poi c’è Chiesa a fare coppia con Vlahovic. Nel Napoli Calzona sceglie di tenere Zielinski ancora in panchina.

Momenti clou della sfida

Gli azzurri partono all’attacco con la Juve abile nel rispondere in contropiede. I primi 10′ del match sono molto vivi. La prima occasione vera è per i bianconeri, proprio al 10′, con Chiesa ruba palla e scatta sulla destra: il suo cross arriva a Vlahovic che di testa manda poco lontano dal palo. Al 26′, Politano ci prova direttamente da calcio piazzato, ma Szczesny risponde con sicurezza.

Alla mezzora si vede la Juve con Iling-Junior, il cui tiro non è precisissimo. Poi, due minuti dopo, ci prova Vlahovic da posizione defilata: il serbo supera Meret con un tocco sotto che si stampa sul legno. Al 37′, Kvara si mette in proprio e arriva davanti a Szczesny: il suo diagonale viene neutralizzato dal portiere bianconero.

Poco dopo, su cross di Di Lorenzo, va di testa Olivera: il colpo scavalca Szczesny e ma viene tolto dalla porta da Alex Sandro. Al 42′, Kvaratskhelia trova il goal dell’1-0: il georgiano la sblocca con un tiro al volo da fuori area. Dall’altra parte, proprio un minuto dopo, Vlahovic spreca tutto solo in area.

Nel secondo tempo si rende subito pericoloso l’attaccante serbo su punizione. Al 61′, di nuovo Vlahovic inquadra la porta ma non mette in apprensione Meret. La Juve pareggia all’81’ con Chiesa, grazie a un bel diagonale. All’86’, la VAR concede un rigore al Napoli. Osimhen tira e il portiere polacco della Juve para. Sulla ribattuta si avventa Raspadori e segna. Dopo il 90′, Rugani che prova a correggere in rete una conclusione di Yildiz, solo davanti alla porta, ma spedisce alto.

Tabellino e pagelle di Napoli-Juventus

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani (65′, Ostigard), Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè (65′, Zielinski); Politano (65′, Raspadori), Osimhen, Kvaratskhelia (94′, Lindstrom). All.: Calzona

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso (65′, Weah), Alcaraz (90′, Milik), Locatelli, Miretti (76′, Nonge; 90′, Danilo), Iling Junior (76′, Yildiz); Vlahovic, Chiesa. All. Allegri

ARBITRO: Mariani della sezione di Aprilia

MARCATORI: 42′, Kvaratskhelia, 81′, Chiesa, 88′, Raspadori

NOTE: Ammoniti: 18′, Vlahovic; 26′, Bremer; 28′, Cambiaso; 47′, Traorè; 85′, Nonge. Recupero: 5′

Il migliore in campo è Kvaratskhelia che oltre alla classe ci mette anche la prepotenza e la voglia di vincere: il suo goal al volo è pregevolissimo (7,5). Vlahovic appare nervoso dopo l’ammonizione rimediata dopo pochi minuti: si mangia tre goal facili (5). Negli azzurri il meno convincente è Traorè: qualche spunto ma mai decisivo (5). Politano è vivace e propositivo, ma mai davvero pericoloso (6). Osimhen, oltre al rigore sbagliato, è sembrato poco funzionale alla squadra anche in altre circostanze: troppo staccato dal gioco (5).

Chiesa la mette dentro alla prima vera occasione, per il resto non fa molto (6,5). Male Nonge: entra e commette fallo da rigore dimostrando immaturità e scarsa affidabilità: Allegri lo sostituisce dopo un quarto d’ora (4,5). Locatelli poco positivo come da un paio di mesi a questa parte (5,5).

Moviola e gli highlights della gara

L’arbitro non fischia una trattenuta vistosa in area su Kvara nel primo tempo: l’azione poteva portare al rigore. Nel secondo tempo è la VAR a correggere il direttore di gara in occasione del rigore su Osimhen: il rigore era solare.

Ecco gli highlights della gara