Gratta e vinci, la risposta è nell’armocromia: trucco infallibile

Gratta e vinci, questa sì che è una strategia assolutamente infallibile: tutto quello che devi fare è confidare nell’armocromia.

Qualcuno lo fa con criterio. Qualcun altro, invece, si affida al caso. Altri, infine, fanno fare all’istinto, lasciando che sia il cuore a scegliere. Così ha fatto, nei giorni scorsi, una donna dell’Illinois, che in maniera del tutto inaspettata ha preso una decisione molto importante basandosi su un elemento che avrebbe potuto essere del tutto irrilevante, ma che col senno di poi non lo è stato.

Iniziamo col dire che la donna in questione si è recata, nel giorno del suo compleanno, presso la stazione di servizio BP a Palos Heights. Non aveva le idee chiare, ma sapeva di voler comprare un Gratta e vinci. Solo che, inesperta, davvero non sapeva su quale, fra i tanti, convenisse puntare in quel preciso istante. Per cui, passandoli in rassegna ad uno ad uno, alla fine ha optato per un tagliando della serie Diamond Crossword 10X.

Ad allettarla non sono stati i diamanti disegnati su di esso, che pure avrebbero potuto attrarla e convincerla ad optare per quel biglietto. A stuzzicare il suo interesse è stato semmai il colore del grattino in sé, ovvero il viola. E indovinate un po’? Quello è il suo colore preferito ed è per questo motivo che ha scelto, alla fine, proprio quel Gratta e vinci.

Gratta e vinci, non i diamanti ma il viola: super vincita

Il tagliando in questione aveva un costo di 25 dollari. La donna ha deciso di raschiare la patina argentata non all’interno della stazione di servizio, ma all’interno dell’abitacolo della sua automobile. Lì dentro ha ricevuto, quindi, il regalo più bello che potesse immaginare di ricevere nel giorno del suo compleanno.

Si è accorta progressivamente di quello che stava accadendo. Simbolo dopo simbolo si è resa conto che la sua vita stava per cambiare e che in quel biglietto, scelto quasi per caso e alla luce di un dettaglio assolutamente irrilevante, si nascondeva una cifra veramente importante. Una di quelle somme che ti permettono di vivere nell’agio per un bel po’ di tempo. Anche per sempre, a seconda dell’uso che se ne fa.

Il Diamond Crossword 10X comprato da questa donna dell’Illinois conteneva, udite udite, la super somma di 1 milione di dollari. La scelta del viola l’ha dunque premiata e dimostrato come, a volte, la dea bendata faccia le cose assolutamente a caso. Che non è necessario “invocarla” o studiare, per poter vincere. Basta, forse, solo sperarci un po’ più degli altri.