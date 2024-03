Formazioni ufficiali Napoli-Juventus: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Napoli-Juventus, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma al “Maradona”. Le scelte di Allegri a Calzona e le possibili dritte.

Non è mai una partita come le altre. Storia di una rivalità che si protrae ormai da anni tra veleni, polemiche e stilettate verbali. Riflettori accesi al “Maradona” per il fischio d’inizio di Napoli-Juventus, incrocio molto importante per il percorso in campionato delle due squadre, a caccia di punti pesantissimi. Alle prese con diversi dubbi di formazione, Calzona e Allegri hanno definitivamente sciolto le riserve. Vediamo insieme le decisioni dei due allenatori:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Alcaraz; Iling-Junior; Chiesa, Vlahovic.

Napoli-Juventus, il pronostico marcatori

Dal ritorno in Italia dopo la parentesi in Coppa d’Africa non ha conosciuto altra parola che gol. C’è un Napoli con lui e un Napoli senza di lui. Victor Osimhen è pronto a caricarsi nuovamente la squadra sulle spalle in un appuntamento nel quale ha spesso risposto presente nelle ultime apparizioni. Riscopertasi vulnerabile, la retroguardia della Juventus potrebbe patire e non poco la fisicità del bomber nigeriano nonostante la miglior stagione di Bremer con la maglia bianconera. Irresistibile quando è in condizione, Osimhen marcatore rappresenta una delle soluzioni più intriganti in una serata nella quale entrambe le compagini sono chiamate a fornire risposte concrete.

Probabili ammoniti e tiratori di Napoli-Juventus

Strabordante soprattutto se in condizione, Anguissa si è spesso reso protagonista di prestazioni importanti contro la Juventus. Non è escluso che anche questa sera l’ex Fulham riesca a centrare lo specchio della porta almeno una volta. Grazie alla sua effervescenza tattica, inoltre, Politano dovrebbe riuscire senza troppi patemi d’animo a scagliare almeno una conclusione nello specchio di porta avversaria. Occhio anche alle verve di Giovanni di Lorenzo, ringalluzzito dal cambio modulo: ritornato pimpante come nella scorsa stagione, il capitano del Napoli potrebbe impensierire Szczesny almeno una volta.

Sul fronte opposto, invece, intriga l’opzione Alcaraz tiratore, visto che il neo centrocampista bianconera si è ben disimpegnato quando chiamato in causa in questo primo scorcio di stagione. Da provare anche la tentazione Cambiaso. Per quanto riguarda i possibili ammoniti, invece, stuzzicano le candidature di Alex Sandro e Locatelli da una parte e Juan Jesus dall’altra.