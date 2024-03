Gratta e Vinci, cambia biglietto e cambia la vita: 500mila euro così

Gratta e Vinci, cambia il biglietto e cambia anche la propria vita. Una storia incredibile. Ha vinto 500mila euro in questo modo

Una storia incredibile, l’ennesima, che fa capire un’altra volta se mai ancora ce ne fosse bisogno che quando la fortuna deve girare gira. Anche se hai in mente una cosa e ne fai un’altra. Una storia che arriva dalla Lombardia, precisamente da Monza, all’interno di una regione che lo scorso anno è stata quella che ha regalato il maggior numero di nuovi milionari in Italia. Ma andiamo a vedere insieme quello che è successo, riportando la notizia pubblicata da Agimeg.it.

Siamo dentro la rivendita Kiki Bar di via Bertacchi 6 a Monza appunto, dove nel pomeriggio del 28 febbraio entra all’interno un cliente abituale. Voleva comprare un tagliando da 5 euro, della serie Numerissimi, ma gli stessi erano finiti in quel momento. E allora non si è perso d’animo e ha deciso di virare verso un altro tagliando, acquistando quindi sempre uno da 5 euro per il Nuovo20X.

Gratta e Vinci, sotto il 21 ha trovato 500milaeuro

Non poteva fare scelta migliore: ha schivato anche la voglia di andare a comprare un Miliardario, quel biglietto da 5 euro che tutti noi conosciamo. Ebbene, poco dopo aver iniziato a grattare, senza nemmeno dover cercare o trovare bonus di sorta, ha pescato il numero 21, quello che gli ha permesso alla fine della fiera di portare a casa la bellezza di 500mila euro. Una vincita clamorosa, quella massima per questo tipo di biglietto. Quella che permette senza dubbio di vedere la vita nei prossimi anni in maniera totalmente diversa.

“Ho vinto 500.000 euro con il 21“ ha esclamato l’uomo nel momento in cui si è reso conto di aver centrato il colpo grosso. Subito dopo ha chiesto conferma al barista se fosse tutto vero e dopo aver ricevuto l’ok definitivo sicuramente ha offerto qualcosa agli altri avventori presenti. Insomma, il mese di febbraio si è chiuso con un colpo clamoroso, uno di quelli che davvero cambiano la vita. Incredibile.