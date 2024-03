I pronostici di lunedì 4 marzo: Serie A, Premier League e Liga

I pronostici di lunedì 4 marzo: ci sono i posticipi di Serie A, Premier League, Liga, Super Lig turca e altri tornei minori.

La ventisettesima giornata di Serie A si chiude con in campo la capolista Inter, che nonostante l’ormai ampio margine sulle inseguitrici non ha nessuna voglia di fermarsi come confermato nel recupero in cui ha demolito l’Atalanta. Simone Inzaghi sta ricevendo ottime risposte anche dai calciatori meno impiegati e vuole ancora spingere sull’acceleratore per chiudere virtualmente la pratica Scudetto e dedicarsi poi alla Champions League.

Contro il Genoa i tre punti non sembrano in discussione: la squadra allenata da Gilardino è ostica da affrontare anche per le big quando gioca a Marassi dove anche l’Inter non ha vinto, mentre i risultati in trasferta nel complesso sono stati meno positivi nonostante la recente serie positiva.

Pronostici altre partite

In Premier League l’Arsenal in lotta per la vittoria del titolo chiede strada allo Sheffield United ultimo in classifica con appena tre punti. Grande equilibrio in Spagna nel match tra Osasuna e Alaves, squadre di metà classifica che hanno già ipotecato la salvezza.

In Turchia gol in arrivo tra Adana Demirspor e Fatih Karagumruk, stesso discorso per Jong PSV-Cambuur nell’Eerste Divisie olandese.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Inter segna tre due e quattro gol in Inter-Genoa, Serie A, ore 20:45

Vincenti

• Inter (in Inter-Genoa, Serie A, ore 20:45)

• Arsenal (in Sheffield United-Arsenal, Premier League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Jong PSV-Cambuur, Eerste Divisie, ore 20:00

• Sheffield United-Arsenal, Premier League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Adana Demirspor-Fatih Karagumruk, Super Lig, ore 15:00

• Jong PSV-Cambuur, Eerste Divisie, ore 20:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Osasuna-Alaves, Liga, ore 21:00)