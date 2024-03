Cittadella-Modena e Reggiana-Spezia, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Cittadella-Modena e Reggiana-Spezia sono valide per la trentesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Dopo una seria infinita di 8 sconfitte il Cittadella di Gorini – che ha pure deciso di cambiare modulo – è tornato a fare punti sul campo del Cosenza. I playoff sono a un solo punto per i padroni di casa, che adesso che hanno raggiunto un primo step, vale a dire quello di non perdere più, sognano di rientrarci. Brava la società in questo caso a continuare a dare fiducia ad un tecnico preparato che ha messo da parte le sue idee tattiche che sembrano decise, puntando tutto su una difesa a tre che dà un poco più di certezze.

Stesso discorso lo ha fatto Bianco con il suo Modena: i gialli emiliani però non vincono dallo scorso 27 gennaio quando hanno distrutto il Parma capolista. Da quel momento in poi cinque pareggi di fila e due sconfitte. E senza dubbio adesso anche la posizione del tecnico non è più sicura. Però il Modena questo match non lo dovrebbe perdere.

Come non dovrebbe perdere nessuna delle due in Reggiana-Spezia. La truppa di Nesta si presenta a questo match dopo la strabiliante affermazione sul campo del Catanzaro. Gli ospiti invece ci arrivano forti della vittoria sul SudTirol e una classifica che adesso fa meno paura. In questo caso il pareggio, siamo convinti, farebbe felici entrambi gli allenatori.

Come vedere Cittadella-Modena e Reggiana-Spezia in diretta tv e in streaming

Cittadella-Modena e Reggiana-Spezia sono in programma sabato 16 marzo. Entrambe alle 16:15. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Cittadella-Modena

Cittadella e Modena potrebbero decidere di non farsi del male. Per i padroni di casa il punto permetterebbe di continuare una striscia positiva, per gli ospiti invece bloccherebbe quella negativa. Gara da almeno una rete per squadra.

Le probabili formazioni

CITTADELLA (3-5-2): Maniero; Salvi, Negro, Frare; Carissoni, Amatucci, Branca, Cassano, Rizza; Pittarello, Pandolfi.

MODENA (3-5-2): Seculin; Cauz, Zaro, Riccio; Ponsi, Battistella, Gerli, Palumbo, Corrado; Strizzolo, Abiuso.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1