Ternana-Cosenza e Bari-Sampdoria, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Ternana-Cosenza e Bari-Sampdoria sono valide per la trentesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

L’avventura di Fabio Caserta sulla panchina del Cosenza è arrivata al capolinea: il club calabrese ha deciso di esonerare il tecnico e affidare la panchina a Viali che, da quelle parti, ha raggiunto una salvezza clamorosa. La sconfitta nel derby, e poi la mancata vittoria contro il Cittadella, sono costate carissime al tecnico. E per Viali, comunque, il primo impegno non sarà dei più semplici.

La Ternana cerca punti pesanti per la salvezza. Visto che oltretutto viene da due sconfitte di fila contro Parma, e ci sta, e contro il Pisa. Sicuramente quest’ultima ha lasciato un poco il segno dentro gli umbri. Che però hanno voglia di rialzarsi. Diciamo questo, comunque: di solito quando si cambia un tecnico uno scossone nello spogliatoio c’è, arriva forte. E quindi non pensiamo che il Cosenza, che ha comunque una buona rosa, possa perdere questa partita.

Una sfida tra deluse, invece, è quella tra Bari e Sampdoria. I pugliesi lottano per tornare in zona playoff, anche se al momento sono solo quattro punti davanti alla zona retrocessione, o per meglio dire playout. Niente, la squadra che ha sfiorato la Serie A lo scorso anno non riesce a risollevarsi soprattutto per un rendimento interno non da prima della classe e nemmeno da formazione che vorrebbe stare nelle zone nobili della classifica. E la Samp di Pirlo, che al momento si è ripresa ma che rimane comunque fuori dalla zona ottima – a pari punti con il Pisa ma i toscani adesso sono avanti – nella prima parte di campionato è stata quella che ha maggiormente deluso. Vedremo quello che succederà, sotto potrete vedere il nostro pronostico, intanto.

Come vedere Ternana-Cosenza e Bari-Sampdoria in diretta tv e in streaming

Ternana-Cosenza e Bari-Sampdoria sono in programma sabato 16 marzo. La prima alle 14:00. La seconda alle 16:15. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Ternana-Cosenza

Il cambio di allenatore in casa Cosenza potrebbe portare ad uno scossone. Positivo. Quindi i calabresi potrebbero uscire da Terni con un risultato positivo. Magari anche un pareggio potrebbe andare bene. Pure per la Ternana, che dopo due sconfitte di fila tornerebbe a fare punti.

Le probabili formazioni

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Sgarbi, Capuano, Lucchesi; Casasola, Luperini, Amatucci, Pyythia, Carboni; Raimondo, Pereiro.

COSENZA (4-4-2): Micai; Gyarnfi, Camporese, Venturi, Frabotta; Marras, Praszelik, Voca, Florenzi; Mazzocchi, Antonucci.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1