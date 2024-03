Hoffenheim-Stoccarda, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Hoffenheim-Stoccarda è una partita della ventiseiesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Sebastian Hoeness, tecnico dello Stoccarda, chiede strada alla sua ex squadra, l’Hoffenheim, per continuare a sognare quella qualificazione alla Champions League che ad inizio stagione era utopia pura.

Nessun fuoco di paglia: i biancorossi, partiti con l’obiettivo di ottenere una salvezza tranquilla dopo la grande paura dello scorso anno – lo Stoccarda ha rischiato seriamente di retrocedere e si è salvato solo dopo lo spareggio con l’Amburgo – a due mesi dalla fine dei giochi sono sempre terzi in classifica, hanno quattro punti in meno del Bayern Monaco (tanto per rendere l’idea) e tengono Borussia Dortmund e Lipsia a distanza di sicurezza, rispettivamente a -6 e -7. Un vero e proprio capolavoro da parte del tecnico bavarese, capace in poco tempo di cambiare – in positivo – una squadra che neanche un anno fa stava colando a picco e che sembrava destinata ad un’altra retrocessione. Lo Stoccarda, insomma, adesso ci crede davvero e le sei vittorie nelle ultime sette giornate di Bundesliga ne sono la conferma.

Un girone fa la spuntò l’Hoffenheim

Una settimana fa si è dovuto inchinare agli Svevi anche l’Union Berlino, battuto 2-0: rete del solito Guirassy – il centravanti guineano è arrivato a quota 21 gol – e di Fuhrich.

Ora la trasferta di Sinsheim, dove lo Stoccarda dovrà fare attenzione alla squadra del suo ex allenatore, da cui aveva divorziato la scorsa stagione: lo statunitense – ma di chiare origini italiane – Pellegrino Matarazzo. Già all’andata, infatti, l’Hoffenheim fu indigesto agli Svevi, andando a vincere 3-2 alla Mercedes-Benz Arena: i biancoblù, quando sono in giornata possono rendersi pericolosi per chiunque e neppure un mese fa l’hanno dimostrato espugnando il Signal Iduna Park di Dortmund (2-3). Il settimo posto, che potrebbe significare qualificazione alla Conference League, è alla portata di Kramaric e compagni, reduci in ogni caso da una netta sconfitta a Francoforte contro l’Eintracht (3-1).

Il pronostico

Gli ultimi 5 precedenti tra queste due squadre sono terminati con almeno un gol per parte ed anche stavolta non ci aspettiamo nulla di diverso. Lo Stoccarda dovrebbe evitare la sconfitta.

Le probabili formazioni di Hoffenheim-Stoccarda

HOFFENHEIM (3-4-1-2): Baumann; Akpoguma, Grillitsch, Nsoki; Kadeřábek, Becker, Bischof, Bülter; Kramarić; Bebou, Beier.

STOCCARDA (4-4-2): Nübel; Vagnoman, Anton, Ito, Mittelstädt; Millot, Karazor, Stiller, Führich; Undav, Guirassy.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2