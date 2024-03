Bundesliga, pronostici ventiseiesima giornata: partite sabato ore 15:30

Bundesliga, i punti di distacco dal Leverkusen sono dieci ma il Bayern Monaco è in ripresa e non vuole rallentare dopo le roboanti vittorie con Lazio e Mainz: pronostici.

Il Bayern Monaco si è ormai quasi rassegnato. I punti di distacco dalla vetta, sempre occupata dall’incredibile Bayer Leverkusen, continuano ad essere tanti (10) e le possibilità che per la prima volta dopo 11 anni lo Schale finisca in una bacheca diversa sono sempre più alte.

Ad ogni modo, il roboante successo ottenuto ai danni della Lazio in Champions League, valso il passaggio del turno, sembra aver dato un importante slancio a Muller e compagni, che una settimana fa hanno seppellito di gol il malcapitato Mainz, travolto addirittura 8-1 con tanto di tripletta di Kane. Quasi come se i campioni in carica di Germania avessero tutt’ad un tratto ritrovato le certezze perdute. E soprattutto quella sintonia che è spesso mancata in quest’annata a dir poco particolare e che potrebbe concludersi senza nessun titolo. Non dovrebbe riservare sorprese, a tal proposito, la trasferta di Darmstadt contro il fanalino di coda del campionato e già con un piede e mezzo in Zweite Liga. I Lilien non vincono da ottobre e finora hanno subito ben 60 gol: altra goleada in vista, con la squadra di Thomas Tuchel che potrebbe nuovamente scatenarsi dal punto di vista realizzativo.

L’Heidenheim, finora la migliore delle due neopromosse, si sta un po’ rilassando – tre sconfitte nelle ultime 4 giornate – ma non rischia di essere risucchiato nella zona retrocessione. Ha un punto in meno il Borussia Monchengladbach, reduce dal pirotecnico 3-3 nel derby con il Colonia che ha lasciato l’amaro in bocca: ci sono tutti i presupposti per assistere ad una gara equilibrata, da almeno un gol per parte.

Le previsioni sulle altre partite

Si preannuncia equilibrio pure in Union Berlino-Werder Brema, due compagini che galleggiano nella parte destra della classifica e che vogliono riscattare le recenti prestazioni deludenti. I capitolini vengono da due sconfitte di fila con Borussia Dortmund e Stoccarda, stesso ruolino per i biancoverdi, battuti sia dall’Hoffenheim che dal Borussia Dortmund.

Intriga, poi, lo scontro salvezza tra Mainz e Bochum, forse un’ultima occasione per i padroni di casa di ridurre il distacco che al momento li separa dal quartultimo posto, occupato proprio dal loro prossimo avversario. Tra gli uomini di Bo Henriksen c’ha tanta voglia di dimenticare la goleada di Monaco di Baviera ma anche il Bochum deve farsi perdonare le tre sconfitte di fila: ci aspettiamo un match da almeno tre gol complessivi. Infine l’Augsburg, sulle ali dell’entusiasmo per via dei tre successi consecutivi (Friburgo, Darmstadt e Heidenheim) dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta contro un Wolfsburg che nel 2024 non ha ancora vinto.

Bundesliga: possibili vincenti

Bayern Monaco (in Darmstadt-Bayern Monaco)

Augsburg o pareggio (in Wolfsburg-Augsburg)

Le partite da almeno un gol per squadra

Heidenheim-Borussia Monchengladbach

Union Berlino-Werder Brema

Bundesliga: le partite da almeno tre gol complessivi

Mainz-Bochum

Darmstadt-Bayern Monaco