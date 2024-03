Feralpisalò-Parma e Sudtirol-Cremonese, Serie B: tv, formazioni, pronostici

FeralpiSalò-Parma e SudTirol-Cremonese sono valide per la trentesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Quello tra FeralpiSalò e Parma non è il più classico testa-coda ma poco ci manca, visto che i padroni di casa di Zaffaroni sono penultimi anche se i playout sono vicini. Ma certo, pensare che la capolista, che dopo il turno della prossima settimana vede la Serie A ancora più vicina, possa perdere punti in questo campo ci appare impossibile. Sappiamo e conosciamo le qualità della formazione di Pecchia, una rosa costruita per vincere e così sta facendo. Quindi il pronostico ci sembra scontato.

E come? E proprio con una vittoria esterna come avrete potuto capire. I ducali sono uno squadrone per la B, hanno fatto bene fino al momento e vogliono avvicinare la promozione. Una vittoria non sarebbe decisiva, mettiamolo in chiaro, ma fondamentale e quasi una sentenza.

Nell’altro match c’è la Cremonese, seconda in classifica, che va a giocare sul difficile campo del SudTirol. La cura Valente, tra i padroni di casa, sta dando comunque buoni frutti visto che i bolzanini sono usciti dalla zona rossa della graduatoria, anche se non sono tranquilli. I lombardi dal proprio canto – soprattutto dopo la vittoria sul Modena in trasferta all’ultimo secondo – stanno dimostrando di avere quelle qualità tecniche e mentali che servono per prendersi la promozione diretta. E diciamo che anche in questo caso ci appare probabile una vittoria esterna.

Come vedere FeralpiSalò-Parma e SudTirol-Cremonese in diretta tv e in streaming

FeralpiSalò-Parma e SudTirol-Cremonese sono in programma sabato 16 marzo. Entrambe alle 14:00. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di FeralpiSalò-Parma

Vittoria del Parma, vicina così alla promozione diretta. Sì, la FeralpiSalò è una buona squadra ma non è proprio ai livelli della capolista. E anche se i padroni di casa hanno bisogno di punti pesanti per la salvezza, crediamo che le qualità della squadra di Pecchia alla fine usciranno fuori. E sarà vittoria.

Le probabili formazioni

FERALPISALO’ (3-5-2): Pizzignacco; Bergonzi, Pilati, Martella; Letizia, Kourfalidis, Fiordinilo, Di Molfetta, Tonetto; Manzani, Butic.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola: Delprato, Circati, Balogh, Coulibaly; Hernani, Estevez; Man, Bonny, Benedyczak; Mihaila.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2