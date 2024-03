Athletic Bilbao-Alaves, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Athletic Bilbao-Alaves è una gara valida per la ventinovesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 21:00: tv, formazioni e pronostici

A soli due punti dal posto in Champions con quello di Europa League – visto il vantaggio di dieci punti sulla Real Sociedad – ormai blindato. Sogna l’Athletic Bilbao di Valverde, sogna di andare nella massima competizione europea nella prossima stagione e sicuramente mercoledì sera ha un poco sorriso quando l’Atletico Madrid ha eliminato l’Inter: il pensiero della squadra di Simeone rimarrà anche alla coppa di quest’anno con delle energie fisiche e mentali che potrebbero essere perse per strada. Il sogno è reale.

E in casa contro l’Alaves i baschi non possono sbagliare. E non vogliono sbagliare. Anche perché il momento è positivo con tre vittorie e un pareggio nelle ultime cinque e con una bella affermazione sul campo del Las Palmas nel turno della scorsa settimana. Anche l’Alaves ha vinto contro il Rayo Vallecano, prendendosi tre punti che non lasciano tranquilli del tutto per la salvezza, ma che l’hanno avvicinata, visto i risultati di quelle che stanno dietro, in maniera abbastanza sensibile. E poi parliamoci chiaro: non è da partite come questa, per gli ospiti, che passa la permanenza nel campionato spagnolo. Riuscire a fare punti su un campo del genere e qualcosa che va oltre, un plus. E non ci sembra che questo nella partita di sabato sera possa succedere.

Come vedere Athletic Bilbao-Alaves in diretta tv e streaming

Athletic Bilbao-Alaves, valida per la ventinovesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Quella di Bilbao è una gara che sembra segnata, scritta, a favore dei padroni di casa che sognano come scritto prima la qualificazione alla prossima Champions League. Gara da almeno tre reti complessive. E la cosa sicura è che gli uomini di Valverde troveranno una vittoria fondamentale per il proprio futuro.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Alaves

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; de Marcos, Vivian, Paredes, Berchiche; Prados, Ruiz; Nico Williams, Sancet, Inaki Williams; Guruzeta.

ALAVES (4-2-3-1): Sivera; Gorosabel, Abqar, Marin, Lopez; Blanco, Guevara; Vicente, Guridi, Rioja; Omoridion.



POSSIBILE RISULTATO: 3-1