Fulham-Tottenham, Premier League: diretta tv, formazioni, pronostici

Il sogno del Tottenham, in mezzo a tutte quelle squadre clamorose che giocano in Premier League, è quello di andarsi a prendere una qualificazione alla prossima Champions che, a dire il vero, visto il ranking, potrebbe anche arrivare attraverso il quinto posto. Ma fin quando non ci sarà la certezza di questo allora gli Spurs cercheranno in tutti i modi di chiudere al quarto, quello che darebbe la certezza assoluta anche adesso.

E quel quarto posto è distante solamente due lunghezze e al momento è occupato dall’Aston Villa, una squadra che, sulla carta, ha anche meno possibilità di arrivarci. Passa molto ovviamente dalla sfida del tardo pomeriggio di sabato contro il Fulham, un match contro una formazione che è quasi salva, tranquilla a metà classifica, e che ha davvero poco da chiedere alla propria stagione. Certo, i bianconeri non si “consegneranno”, anche perché la matematica permanenza nel massimo campionato inglese deve essere ancora raggiunta, ma siamo certi che le potenziali del Tottenham, e anche le motivazioni che ci saranno, fanno pendere il pronostico verso gli ospiti. E andiamo a vedere sotto quello che secondo noi potrebbe succedere.

Come vedere Fulham-Tottenham in diretta tv e in streaming

La sfida tra Fulham-Tottenham è in programma sabato 16 marzo alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Ci aspettiamo una gara bella, aperta, con almeno una rete per squadra e con almeno tre reti complessive. Sì, perché poi alla fine l’intera posta in palio se la dovrebbe prendere la formazione ospite, una squadra costruita per stare in alto e che sta disputando nonostante l’addio di Kane una stagione straordinaria. Vittoria ospite, insomma. E Tottenham che vola in classifica.

Le probabili formazioni di Fulham-Tottenham

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Castagne, Adarabioyo, Bassey, Robinson; Reed, Palhinha; Wilson, Pereira, Iwobi; Muniz.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Porro, Romero, Dragusin, Udogie; Sarr, Bissouma; Kulusevski, Maddison, Johnson; Son.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3