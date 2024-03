Brescia-Catanzaro e Como-Pisa, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Brescia-Catanzaro e Como-Pisa sono valide per la trentesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Dopo la vittoria nel derby, e dopo tre successi di fila, nessuno lo scorso weekend si aspettava che il Catanzaro di Vivarini potesse perdere in casa contro la Reggiana. Eppure è stato così, ma i calabresi rimangono comunque saldamente dentro i playoff. Con dieci punti di vantaggio sul Brescia, che invece deve cercare di prenderseli da qui alla fine della stagione. La classifica è cortissima, dietro, e quindi ai lombardi servirebbe una vittoria.

Che difficilmente, comunque, arriverà: soprattutto per un motivo semplice, che va oltre la classifica. La rosa del Catanzaro ha dimostrato sul campo di essere superiore a quella delle Rondinelle, quindi al massimo ci potrebbe stare un pareggio. Ma non escludiamo, ovviamente, il colpo esterno.

Nell’altro match di questo articolo andiamo ad analizzare Como-Pisa. Ovvio che i lombardi di Roberts siano favoriti, anche perché da quelle parti si spera ancora ad una promozione diretta che è lontana solamente quattro punti. Sì, tutto può succedere in alto, tranne per il Parma che ormai è lanciatissimo verso la promozione. Il Pisa viene da due vittorie di fila – senza subire gol – e ha dato una grossa sterzata alla propria stagione. Aquilani si è tirato fuori in poco tempo dalle sabbie mobili e se il campionato finisse adesso andrebbe agli spareggi per la promozione. Ma questa volta la corsa dei toscani si dovrebbe fermare.

Come vedere Brescia-Catanzaro e Como-Pisa in diretta tv e in streaming

Brescia-Catanzaro e Como-Pisa sono in programma sabato 16 marzo. Entrambe alle 14:00. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Brescia-Catanzaro

Tra Brescia e Catanzaro si profila una partita da almeno una rete per squadra. Difficilmente il Brescia riuscirà a vincere, e siccome ci appare altrettanto improbabile un’affermazione esterna (ma non impossibile) optiamo per il pareggio.

Le probabili formazioni

BRESCIA (4-3-2-1): Avella; Dickmann, Adorni, Papetti, Jallow; Bisoli, Paghera, Besaggio; Galazzi, Bianchi; Borrelli.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm, Brighenti, Antonini, Scognamillo; Sounas, Pompetti, Petriccione, Vandeputte; Iemmello, Ambrosino.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1