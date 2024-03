Cagliari-Verona, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Cagliari-Verona è una partita della trentesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Una Pasquetta di fuoco per Cagliari e Verona, due squadre che al momento galleggiano pericolosamente ai margini della zona rossa. Il rischio retrocessione, nonostante i progressi fatti registrare da entrambe nelle ultime settimane, è più che mai concreto.

Da qui l’importanza di questo scontro diretto, che nessuna delle due può permettersi di perdere. La lotta per la salvezza, infatti, si preannuncia agguerrita ed incerta fino all’ultima giornata – sette squadre racchiuse in appena 5 punti – e solo la Salernitana fanalino di coda, al momento, dà l’impressione di essere spacciata. Sia i sardi che gli scaligeri, intanto, sono reduci da sconfitte. Particolarmente dolorosa quella rimediata a Monza dagli uomini di Claudio Ranieri, trafitti a fine primo tempo da un gol del figlio d’arte Maldini (1-0). Cagliari che è tornato a perdere dopo quattro risultati utili consecutivi, i due pareggi con Udinese e Napoli e le vittorie, fondamentali, contro Empoli e Salernitana. Ferma a quota 26 punti anche la squadra di Marco Baroni, reduce dal k.o. con il Milan al “Bentegodi” (1-3). Ai gialloblù, rinvigoriti dai due successi consecutivi con Sassuolo e Lecce, non è riuscita l’impresa di fermare i rossoneri malgrado una prestazione volitiva. In ogni caso è un Verona che sta gettando il cuore oltre l’ostacolo, visto che nessuno sembrava credere nella rimonta di Folorunsho e compagni dopo la “diaspora” di gennaio, con mezza rosa ceduta per esigenze economiche.

Cagliari-Verona: le ultime notizie sulle formazioni

Una buona notizia e una cattiva per Ranieri: in difesa l’esperto allenatore romano non avrà Mina, che non è al meglio e difficilmente recupererà per il Verona; davanti invece potrà contare sull’estro di Gaetano, che in Sardegna sta finalmente mettendo in mostra le sue qualità, e sulla velocità di Luvumbo, entrambi assenti nella sfida con il Monza. In attacco spazio a Lapadula, reduce da due ottime prestazioni con la nazionale peruviana.

Dall’altro lato, Baroni è in ansia per Folorunsho. Il miglior giocatore del Verona per distacco – convocato pure in nazionale da Spalletti – non sta benissimo e verrà valutato poco prima della partita. Se non dovesse farcela a prendere il suo posto potrebbe essere Mitrovic.

Come vedere Cagliari-Verona in diretta tv e in streaming

Cagliari-Verona è in programma lunedì alle 15:00 all’Unipol Domus di Cagliari e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Cagliari-Verona anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Verona è rimasto imbattuto nelle ultime otto sfide con il Cagliari in massima serie ed ha pure tenuto la porta inviolata in 3 degli ultimi 4 confronti. In questo caso però la posta in palio è altissima ed il match, che si preannuncia assai equilibrato, potrebbe essere deciso da un episodio. Crediamo che la squadra di Ranieri possa riuscire ad evitare quantomeno la sconfitta, facendo leva sul fattore campo. Il pareggio, ad ogni modo, sembra essere il risultato più probabile.

Le probabili formazioni di Cagliari-Verona

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Nandez, Dossena, Wieteska, Augello; Deiola, Makoumbou; Luvumbo, Gaetano, Jankto; Lapadula.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Duda, Serdar; Mitrovic, Noslin, Lazovic; Swiderski.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1