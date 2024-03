Lecce-Roma, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Lecce-Roma è una partita della trentesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

È stato capitan Pellegrini, probabilmente il giocatore più rigenerato dalla cura De Rossi, a regalare 3 punti alla Roma nell’ultima sfida di campionato contro il Sassuolo all’Olimpico. Emiliani battuti di misura (1-0) ed un altro importante passo verso la Champions League: i giallorossi, che hanno ripreso a correre spediti dopo l’esonero di José Mourinho, sono riusciti a consolidare il quinto posto e rispondere al Bologna, che due giorni prima si era imposto di misura sull’Empoli, restando a -3 dai rossoblù di Thiago Motta.

La Roma ora deve guardarsi le spalle dall’Atalanta, la diretta concorrente più insidiosa per la quinta piazza – a fine stagione gli slot per la Champions potrebbero essere cinque e non quattro – che sabato ha demolito a domicilio il Napoli e che ha pure una gara da recuperare. Per evitare di avere il fiato sul collo dei bergamaschi ed avvicinarsi nel miglior modo possibile al derby di Europa League con il Milan i capitolini devono cercare di fare risultato pieno a Lecce, squadra impelagata nella lotta per non retrocedere. Nel capoluogo salentino la reazione è stata immediata dopo il cambio di allenatore ed all’Arechi, contro la Salernitana ultima in classifica ed ormai quasi spacciata, i giallorossi hanno avuto la meglio 1-0 grazie ad un’autogol di Gyomber, portando a casa la prima vittoria esterna stagionale.

Luca Gotti, che ha preso il posto dell’esonerato D’Aversa, ha dato la scossa che serviva: ora il Lecce è a quota 28 punti, tre in meno del Frosinone terzultimo.

Lecce-Roma: le ultime notizie sulle formazioni

Oltre agli infortunati di lungo corso Kaba e Dermaku, Gotti molto probabilmente dovrà fare a meno anche di Banda, alle prese con un problema al ginocchio. Per il resto, l’ex tecnico di Udinese e Spezia confermerà gran parte degli undici di Salerno: in mediana spazio a Ramadani e Blin, mentre Oudin si contende una maglia con Rafia. Davanti il tridente formato da Almqvist, Krstovic e Piccoli.

Dall’altro lato, De Rossi deve rinunciare ad uno dei suoi uomini più in forma, Pellegrini (squalificato), che verrà sostituito da uno tra Bove e Aouar. Il tecnico giallorosso spera di recuperare almeno Dybala, assente contro il Sassuolo per via di un problema muscolare.

Come vedere Lecce-Roma in diretta tv e in streaming

Il pronostico

I precedenti confortano De Rossi e la sua Roma, che contro il Lecce ha perso solamente due volte nelle ultime 35 sfide e non resta a secco di gol contro i salentini dal lontano 2000. La sosta, poi, ha permesso alla formazione capitolina di rifiatare dopo un estenuante tour de force e potrebbe aver ritrovato la brillantezza di qualche partita fa. Diciamo Roma in un match in cui anche i padroni di casa troveranno verosimilmente la via del gol, come del resto è avvenuto negli ultimi quattro confronti.

Le probabili formazioni di Lecce-Roma

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Blin, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Piccoli.

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, N’Dicka, Angelino; Cristante, Paredes, Aouar; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2