I pronostici di martedì 9 aprile: Champions League e Championship

I pronostici di martedì 9 aprile: al via i quarti di finale di Champions League, in campo anche Championship, League One e League Two.

Iniziano questa sera i quarti di finale di Champions League purtroppo senza squadre italiane dopo le eliminazioni nel turno precedente di Inter e Napoli. Si parte con Arsenal-Bayern Monaco e Real Madrid-Manchester City, due sfide ad alto tasso spettacolare che promettono gol già a partire da queste sfide di andata.

I Gunners sono in piena corsa per la vittoria della Premier League e stanno tenendo testa a Liverpool e Manchester City: contro il Bayern Monaco in crisi nera in Bundesliga un risultato positivo nella sfida d’andata appare probabile.

Più equilibrio sulla carta nella sfida tra Real Madrid e Manchester City: atteso almeno un gol per squadra come accaduto nei due precedenti recenti al Santiago Bernabeu tra Ancelotti e Guardiola.

Pronostici altre partite

Si gioca anche in Championship: Leicester e Leeds sognano il ritorno in Premier League e partono favorite su Millwall e Sunderland. Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio a West Bromwich-Rotherham e Southampton-Coventry City.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Arsenal vincente o pareggio e almeno due complessivi in Arsenal-Bayern Monaco, Champions League, ore 21:00

Vincenti

• Leicester (in Millwall-Leicester, Championship, ore 20:45)

• Cheltenham (in Cheltenham-Carlisle, League One, ore 20:45)

• Barrow o pareggio (in Barrow-Bradford, League Two, ore 20:45)

• Mansfield (in Mansfield-Forest Green, League Two, ore 20:45)

• Leeds (in Leeds-Sunderland, Championship, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Colchester-Stockport, League Two, ore 20:45

• Southampton-Coventry City, Championship, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• Arsenal-Bayern Monaco, Champions League, ore 21:00

• Real Madrid-Manchester City, Champions League, ore 21:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Real Madrid-Manchester City, Champions League, ore 21:00)