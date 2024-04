Fils-Musetti è un match valido per il secondo turno del torneo Atp Masters 1000 di Monte Carlo: orario, notizie, statistiche, pronostici, diretta tv e streaming.

Tra i piatti forti del secondo turno del torneo di Montecarlo, il primo Masters 1000 stagionale sulla terra rossa, c’è lo sfida generazionale tra l’azzurro Lorenzo Musetti, classe 2002, e l’astro nascente del tennis francese, Arthur Fils, di due anni più giovane. Due esponenti della Next Gen dalle caratteristiche diverse ma che non difettano di talento. E che, se non deluderanno le attese, dovrebbero riuscire a dire la loro nei prossimi anni.

Musetti è ancora stabile nei primi 30 del mondo ma i troppi alti e bassi gli impediscono di fare l’atteso salto di qualità. A Miami, due settimane fa, era tornato a brillare battendo sul cemento due avversari solidi come Safiullin e Shelton, per poi arrendersi al numero 3 al mondo Alcaraz. Malissimo invece nel suo primo match stagionale sul cemento tritato, in teoria la superficie a lui più congeniale: a Estoril è stato sconfitto dal portoghese Nuno Borges in due set. Batosta ad ogni modo subito archiviata nell’esordio a Monte Carlo, dove si è sbarazzarato con un netto 6-4 6-4 dello statunitense Fritz, che come tutti i suoi connazionali sulla terra fa molta più fatica. Per provare a regalarsi una sfida con Novak Djokovic – come lo scorso anno potrebbe trovare il campione serbo nel terzo turno – dovrà superare il non banale ostacolo transalpino.

Fils ha debuttato nel Principato contro il tedesco Hanfmann, concedendogli a malapena due game in un’ora e due minuti. Il francese aveva esordito con un successo anche una settimana fa a Estoril, imponendosi sul padrone di casa Sousa, per poi perdere nel match successivo contro il cileno Garin. Questo sarà il suo primo testa a testa con Musetti, con il quale potrebbe nascere un’appassionante rivalità in futuro.

La sensazione è che, come al solito, molto dipenderà dalle “lune” di Musetti. L’azzurro ha sicuramente più esperienza – in particolar modo su questa superficie ed in questo torneo – rispetto a Fils e parte leggermente favorito. Occhio, però, ai colpi (soprattutto il potente dritto) del talentino d’oltralpe, pronto ad approfittare di un’eventuale giornata no dell’azzurro. Previsti almeno 23 game.