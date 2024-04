Berrettini, allarme social: spunta di nuovo la Satta

Berrettini, riecco Melissa Satta: se ne sono accorti tutti. Galeotta è stata, a quanto pare, la vittoria a Marrakech.

Potevamo e dovevamo aspettarcelo. Matteo Berrettini lo aveva già fatto una volta e sapevamo perfettamente, quindi, che avrebbe potuto fare il bis. Non è del tutto nuovo, infatti, a queste imprese: già nel 2022, dopo diversi mesi di assenza e un intervento chirurgico di mezzo, era tornato nel circuito maggiore e aveva vinto due tornei consecutivi, l’Atp di Stoccarda e del Queen’s.

Il fatto è che sembrava troppo bello per essere vero e che quasi faceva paura anche solo dirlo ad alta voce. Eppure, ci ha stupiti ancora una volta. Di nuovo, proprio come due anni fa, ha vinto un trofeo poche settimane dopo il suo ritorno tra i professionisti. Con l’aggravante che di mesi, stavolta, ne erano passati molti di più. Matteo c’è, quindi, nonostante fosse tanta la paura che il lungo stop potesse averlo in qualche modo “provato”. Sulla terra rossa di Marrakech si sono rivisti sprazzi del vecchio Berrettini e questo, soprattutto in vista della stagione sull’erba, non può che farci ben sperare.

Il romano, manco a dirlo, ha alzato al cielo la sua nuova coppa con gli occhi che gli sorridevano. Ha voluto ringraziare gli italiani per il supporto che gli hanno dato durante questi lunghi mesi, ma non sapeva ancora che molti detrattori avrebbero colto la palla al balzo e fatto della sua vittoria in Marocco un alibi che giustificasse la loro teoria.

Berrettini, riecco Melissa: non se ne può più

Lo sanno anche i muri, oramai, che per tutto il periodo che Matteo ha trascorso lontano dal circuito, Melissa Satta è stata letteralmente “messa in croce”. Sua era la colpa, a detta degli haters, del crollo in classifica e dei suoi acciacchi fisici. E si è trovato il modo di tirarla in ballo anche adesso che non stanno più insieme e che lui è tornato a vincere.

Già, perché proprio il fatto che abbia aggiunto un altro trofeo alla sua collezione sarebbe indicativo, a detta di molti utenti dei social network, del fatto che quella teoria fosse vera. Che il problema di Berrettini fosse la Satta, non la mente e neppure il fisico. A nulla è chiaramente servito, stando così le cose, lo sfogo di Melissa di qualche settimana fa, evidentemente provata dalle critiche subite durante l’anno trascorso a fianco del tennista.

Ed è lecito chiedersi, a questo punto, quanto ancora dovrà andare avanti questa storia. Di messaggi sui social che ripetono questo ritornello ce ne sono a bizzeffe, ma non sarebbe ora di lasciare in pace l’ex velina e di giudicare Berrettini solo ed esclusivamente dal punto di vista delle sue performance in campo?