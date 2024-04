Udinese-Inter 1-2, highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola

Udinese-Inter: il video con gli highlights e le azioni salienti del match serale di lunedì 8 aprile 2024 di Serie A, con gli episodi da moviola e le pagelle.

Dopo la vittoria contro l’Empoli, l’Inter cerca altri 3 punti in trasferta contro l’Udinese, per avvicinarsi sempre di più alla certezza matematica dello Scudetto. I friulani sono invece chiamati a distanziarsi dalla zona calda, per tenere dietro Verona e Cagliari e non rischiare la retrocessione.

Inzaghi, che nelle scorse settimane ha dovuto fare a meno di molti uomini per infortunio, in settimana ha visto rientrare in gruppo Arnautovic, de Vrij e Sommer (che era stato tenuto in panchina nella sfida contro l’Udinese). Per Cioffi ci sono assenze importanti, specie in attacco. Così da punta c’è Thauvin, con il jolly Pereyra a supporto.

Per l’Udinese torna in campo anche Samardzic. Poi ci sono Ehizibue e Kamara sugli esterni. Inzaghi si affida alla coppia Lautaro. Ci sono Dumfries a destra e Carlos Augusto in difesa al posto di Bastoni. Arnautovic torna in panchina.

Momenti clou della sfida

I nerazzurri aggrediscono subito, specie sulla sinistra. Nei primi minuti ci provano prima con Dumfries, ribattuto, e poi con Lautaro, che di testa manda fuori. Il primo tiro dei bianconeri è di Pereyra al 13′: il pallone finisce lontano dalla porta. Al 21′, Calhanoglu ci prova da fuori area, il tiro è angolato, ma Okoye devia in corner. Passa una decina di minuti e il turco ci riprova trovando un’altra buona risposta del portiere dell’Udinese.

Al 40′ passa in vantaggio l’Udinese cogliendo di sorpresa l’Inter: Samardzic inventa il tiro che, complice una deviazione di Carlos Augusto, sorprende Sommer. Due minuti dopo Okoye salva su botta a colpo sicuro di testa di Lautaro.

Al 48′ viene annullato un goal per offside a Carlos Augusto. Poi arriva un rigore per i nerazzurri al 54′. Calhanoglu trasforma. Al 70′ il neoentrato Frattesi sciupa un’ottima occasione mandando alto. Sempre Frattesi, cinque minuti dopo, riceva male da Thuram in area e tira fuori. Entra Buchanan e all’82’, a botta sicura, centra Arnautovic. Proprio Frattesi segna il secondo goal dell’Inter al 94′ dopo un palo di Lautaro.

Tabellino e pagelle di Udinese-Inter

UDINESE (3-5-1-1): Okoye 7; Kristensen 6,5, Bijol 6, Perez 5,5; Ehizibue 6 (62′, Ferreira 5,5), Zarraga 6 (70′, Payero), Walace 5,5, Samardzic 6,5 (62′, Lovric 6, 83′, Ebosele); Kamara 6 (70′, Zemura); Pereyra 6; Thauvin 5,5. All.: Cioffi 6

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries (67′, Darmian), Barella, Calhanoglu (73′, Sanchez), Mkhitaryan (67′, Frattesi), Dimarco (80′, Buchanan); Thuram (80′, Arnautovic), Lautaro. All.: Inzaghi

ARBITRO: Piccinini, sez. Forlì

MARCATORI: 40′, Samardzic, 54′, Calhanoglu (R); 94′, Frattesi

NOTE: Ammoniti: 78′, Pereryra; 91′, Pavard; 92′, Lautaro; Recupero: 7′

Il migliore in campo è Okoye: la sua è una partita incredibile, soprattutto nel primo tempo, quando ferma praticamente da solo l’Inter (7,5). Dall’altra parte Sommer dorme quando potrebbe facilmente intervenire (5,5). Male nell’Inter anche Dumfries: l’olandese gioca svogliato e conduce le azioni disordinatamente (5,5).

Calhanoglu è l’unico che mette idee e forza nelle giocate nerazzurre (7). Delude tutto l’attacco dell’Inter, ma il peggiore è Thuram (5,5). Frattesi entra con la voglia di incidere e lo fa in extremis (7).

Moviola e gli highlights della gara

L’arbitro annulla un goal a Carlos Augusto a inizio secondo tempo per offside, ma sembra che nell’azione ci sia un tocco di braccio non segnalato. Sul rigore concesso all’Inter il contatto è minimo, ma rimanda al metro già adottato dagli arbitri in casi simili. I dubbi sono tanti.

Ecco gli highlights della gara