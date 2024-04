Isola dei famosi, come volevasi dimostrare: c’è un già un vincitore

Isola dei famosi, è successo ancora una volta: ecco il nome del naufrago che vincerà questa edizione del reality show.

Cayos Cochinos ci ha sempre riservato sorprese a non finire. Non è mai accaduto, d’altra parte, che sull’isola più spiata d’Italia filasse tutto liscio come l’olio. Stavolta, però, è assai probabile che accada. Perché sarà pur vero che l’Isola dei famosi è appena iniziata, ma è altrettanto vero che è già tutto scritto. E il nome del vincitore, stando così le cose, non sarà una sorpresa: lo si conosce già.

Sebbene sia troppo presto per parlare di dinamiche e per scoprire cosa effettivamente accadrà in Honduras, i bookmaker sono già d’accordo sul fatto che il reality show in stile survivor sarà caratterizzato da un asprissimo scontro tra quelle che si ipotizza possano essere le due figure di spicco di questa edizione. A giudicare dalle quote assisteremo, infatti, ad un duello senza esclusione di colpi tra due giganti: uno è Edoardo Stoppa, tra i volti storici del tg satirico Striscia la notizia, mentre l’altro è Joe Bastianich, imprenditore statunitense diventato ancor più famoso grazie al cooking show Masterchef.

Inizieranno la loro avventura giocandosela esattamente ad armi pari, secondo gli analisti. Tanto è vero che, ad oggi, sia la vittoria del primo che il trionfo del secondo alla 18esima edizione dell’amatissimo reality di casa Mediaset valgono 4 volte la posta. Sono loro, quindi, i favoriti per la vittoria dell’Isola dei famosi, che terminerà il 10 giugno e che metterà a dura prova, come sempre, i nervi e il fisico dei naufraghi sbarcati proprio in queste ore nella splendida ma impervia Cayos Cochinos.

Isola dei famosi, siamo alle solite: ecco chi vincerà questa edizione

Sempre a patto, naturalmente, che non ci sia qualche outsider. Mediaset ha messo in piedi un cast di tutto rispetto e, sebbene i bookmaker siano già convinti che andrà a finire così, potrebbe in realtà succedere di tutto.

Insieme a Stoppa e Bastianich ci saranno Aras Senol (5) di Terra Amara, Edoardo Franco (5), vincitore della 12esima edizione di Masterchef, il ballerino Samuel Peron (7,50) e la campionessa olimpica Valentina Vezzali (7,50). Due sportivissimi, questi ultimi due, che nelle prove di resistenza potrebbero tranquillamente insediare i due presunti favoriti.

Spazio ancora all’ex attrice Luce Caponegro (20) e alla sua collega Maitè Yanes (25). Gli analisti non danno fiducia a Greta Zuccarello (33) e Marina Suma (40), che secondo i boomaker ha meno chance di tutti di tornare dall’Honduras provata ma vittoriosa.