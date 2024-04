Crystal Palace-Newcastle è un recupero della ventinovesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Lo scatto decisivo verso la salvezza il Crystal Palace l’ha fatto grazie alle due vittorie contro Liverpool e West Ham, ottenendo per la prima volta in stagione due successi di fila. Prima l’impresa di Anfield Road contro i Reds, battuti da una rete di Eze (0-1), poi il roboante 5-2 nel derby londinese con gli Hammers, grazie al quale hanno sostanzialmente ipotecato la permanenza in massima serie, volando a +11 sulla terzultima.

Le Eagles si preparano dunque ad un finale di stagione all’insegna della spensieratezza, con l’allenatore Oliver Glasner, subentrato lo scorso febbraio a Roy Hodgson, che ne approfitterà per continuare a plasmare la squadra in vista del prossimo anno, quando gli verrà chiesto di alzare l’asticella, com’è avvenuto per i suoi predecessori. Per ora, intanto, sembra che la “cura” dell’ex tecnico dell’Eintracht Francoforte stia funzionando alla grande ed a Selhurst Park sognano legittimamente un campionato più ambizioso. Il Palace vuole ben fugurare anche nel recupero con il Newcastle, che invece non ha ancora raggiunto il proprio obiettivo. Quella dei Magpies, dopo lo storico quarto posto ottenuto lo scorso anno, è stata una stagione tribolata, sopratutto a causa dei continui infortuni che hanno condizionato il lavoro del tecnico Eddie Howe.

Tuttavia, i bianconeri, in virtù delle tre vittorie nelle ultime quattro partite – sono imbattuti da metà marzo – si sono rimessi in carreggiata e adesso sono sesti, a pari punti con il Manchester United. Posizione che al momento varrebbe la qualificazione all’Europa League, traguardo che verrebbe comunque accolto in maniera favorevole dalla piazza. Una vera e propria prova di forza quella dei Magpies contro il Tottenham dieci giorni fa, con gli Spurs annichilitoi 4-0 a St. James’ Park.

Come vedere Crystal Palace-Newcastle in diretta tv e in streaming

La sfida tra Crystal Palace e Newcastle, in programma mercoledì alle 21:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato inglese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

Il problema principale del Newcastle quest’anno è stata la difesa: i bianconeri hanno subito tantissimi gol (52) e sono vulnerabili soprattutto in trasferta. Ecco perché, con un Palace offensivamente di nuovo pimpante, ci aspettiamo una gara movimentata a Selhurst Park, da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Crystal Palace-Newcastle

CRYSTAL PALACE (3-4-3): Henderson; Clyne, Richards, Andersen; Munoz, Ahamada, Hughes, Mitchell; Olise, Mateta, Eze.

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Murphy, Krafth, Schar, Burn; Anderson, Bruno Guimaraes, Longstaff; Gordon, Isak, Barnes.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2