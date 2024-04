Crystal Palace-West Ham è una partita della trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 16:00: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Il West Ham ci ha messo tutta la buona volontà ma rimontare una delle squadre più in forma d’Europa come il Bayer Leverkusen, tra l’altro fresca di titolo, era una vera e propria montagna da scalare. Gli Hammers in settimana non sono andati al di là di un pareggio con i neocampioni di Germania (1-1), abbandonando così l’Europa League dopo il pesante 2-0 dell’andata.

La squadra di David Moyes ora può concentrarsi solo sul campionato: l’obiettivo è tornare a giocare in Europa ma chiudere tra le prime sette non sarà affatto semplice. Il rendimento dei londinesi nell’ultimo periodo è stato troppo discontinuo – da metà marzo hanno battuto solo il Wolverhampton – e non sorprende che siano scivolati all’ottavo posto, comunque a -2 dalla coppia Newcastle-Manchester United (che hanno però una gara in meno rispetto a loro). Forse distratti dall’impegno di coppa con il Leverkusen, una settimana fa Soucek e compagni hanno perso il derby con il Fulham (0-2), rimediando un k.o. davanti al proprio pubblico a distanza di circa due mesi dall’ultima volta.

Il West Ham resta a Londra anche in questo weekend: dovranno spostarsi qualche chilometro più a sud, dove li attende il Crystal Palace, reduce da una strepitosa vittoria contro il Liverpool ad Anfield – i Reds nel loro fortino in campionato non perdevano addirittura da ottobre 2022 – decisa da una rete di Eze (0-1). Tornando ad esultare le Eagles, il cui ultimo successo risaliva a febbraio. Si inizia ad intravedere il lavoro dell’ex allenatore dell’Eintracht Francoforte, Oliver Glasner, subentrato a campionato in corso a Roy Hodgson. Per la salvezza matematica, tuttavia, servirà ancora qualche sforzo in più: quota 40 dista sette punti.

Come vedere Crystal Palace-West Ham in diretta tv e in streaming

La sfida tra Crystal Palace e West Ham, in programma domenica alle 16:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato inglese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

Ringalluzzito dal successo di Anfield Road, il Crystal Palace dovrebbe approfittare del fatto che il West Ham in settimana abbia sprecato numerose energie psicofisiche nella sfida di Europa League con il Leverkusen. Un risultato positivo delle Eagles è altamente probabile in una match da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Crystal Palace-West Ham

CRYSTAL PALACE (3-4-3): Henderson; Ward, Andersen, Lerma; Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell; Olise, Mateta, Eze.

WEST HAM (4-2-3-1): Fabianski; Coufal, Mavropanos, Zouma, Emerson Palmieri; Alvarez, Soucek; Kudus, Ward-Prowse, Paquetà; Antonio.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1