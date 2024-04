Coventry-Manchester United, FA Cup: streaming, probabili formazioni, pronostici

Coventry-Manchester United è una semifinale di FA Cup e si gioca domenica alle 16:30: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Semifinale “morbida” – almeno sulla carta – per un Manchester United che a distanza di quasi un anno dalla sconfitta nella finalissima di Wembley contro gli odiati cugini del Manchester City torna all’assalto della più importante coppa nazionale, l’FA Cup.

I Red Devils nel penultimo atto della competizione affronteranno un club che milita in Championship – la serie cadetta inglese – il Coventry, approdato in semifinale grazie al rocambolesco successo per 3-2 sul Wolverhampton lo scorso marzo. Gli Sky Blues si sono presi lo scalpo di una squadra di Premier League al termine di un match dalle mille emozioni, in cui sono stati capaci di ribaltare tutto in pieno recupero, con due gol segnati nel giro di soli due minuti (Simms e Wright). Il Coventry ovviamente non avrà niente da perdere neppure contro il Manchester United. E sogna di tornare per la prima volta a giocare una finale di FA Cup dal lontano 1987, quando alla fine riuscì a vincere pure ad aggiudicarsi la coppa. A Wembley, invece, gli Sky Blues ci sono stati lo scorso maggio. In questo caso però non si tratta di un ricordo piacevole, visto che era la finale dei playoff di Championship persa con il Luton Town.

Il Coventry non ha niente da perdere

Il Coventry sta provando a tornare in Premier League anche in questa stagione ma i risultati altalenanti degli ultimi mesi l’hanno fatto precipitare a -8 dal sesto posto, l’ultimo valido per disputare la postseason.

Dal match con i Wolves la squadra guidata da Mark Robins ha fatto registrare due vittorie e tre sconfitte: nelle ultime due giornate ha perso contro Southampton e Birmingham, in entrambi i casi in trasferta. Ha rallentato anche il Manchester United, reduce da due pareggi consecutivi (2-2) con Liverpool e Bournemouth. La Champions League è ormai un miraggio ma adesso anche la qualificazione alle coppe minori si complica, dal momento che si sono rifatte sotto Newcastle, West Ham e Chelsea. I Red Devils non vincono proprio dal pirotecnico 4-3 di FA Cup con il Liverpool, deciso al minuto 120 da un gol di Diallo. Erik ten Hag è alle prese con la solita sfilza di infortunati: indisponibili Lindelof, Lisandro Martinez, Malacia, Martial, Shaw e Varane.

Come vedere Coventry-Manchester United in diretta streaming

Coventry-Manchester United è in programma domenica alle 16:30. Si potrà vedere in diretta su DAZN, la piattaforma in possesso dei diritti di trasmissione della FA Cup. A partire dal 2024 il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Il Manchester United continua a non convincere. E soprattutto a subire gol (qualunque sia l’avversario) ma la FA Cup è forse l’ultima occasione per “salvare” un’altra stagione frustrante. I Red Devils supereranno senza grossi problemi l’ostacolo Coventry ma non è da escludere che gli Sky Blues riescano a segnare almeno una rete in un match da più di due gol complessivi.

Le probabili formazioni di Coventry-Manchester United

COVENTRY (4-3-1-2): Collins; van Ewijk, Thomas, Kitching, Bidwell; Torp, Eccles, Sheaf; O’Hare; Wright, Simms.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, Maguire, Kambwala, Wan-Bissaka; Casemiro, Mainoo; Garnacho, Bruno Fernandes, Rashford; Hojlund.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3