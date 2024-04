Fulham-Liverpool, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Fulham-Liverpool è una partita della trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Una settimana finora da dimenticare per il Liverpool, scavalcato in testa alla classifica dal Manchester City ed eliminato dall’Europa League per mezzo dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Per quanto riguarda la doppia sfida di coppa con la Dea, era davvero troppo complicato ribaltare il 3-0 subito sette giorni prima ad Anfield Road. Il rigore trasformato da Momo Salah nei primi minuti aveva illuso Jurgen Klopp ma i nerazzurri, come all’andata, sono riusciti a prendere le misure alla squadra guidata dal tecnico tedesco, “ingabbiandola” con il loro feroce pressing. E la vittoria per 1-0 al Gewiss Stadium non è bastata per superare il turno ed approdare in semifinale. Ora non resta che dedicarsi anima e corpo al campionato: la sconfitta interna con il Crystal Palace (0-1), la prima dopo quasi due anni in Premier League davanti al suo pubblico, è stata una mazzata non indifferente, totalmente inaspettata.

Sì, sono ancora soltanto 2 i punti da recuperare sui campioni in carica del City ma il calendario degli uomini di Pep Guardiola è oggettivamente quello più in discesa. Al Liverpool non resta che provare a vincerle tutte da qui a fine maggio e sperare in un passo falso delle altre.

Fulham mina vagante?

Vietato, dunque, sbagliare gare come quella con il Fulham. I bianconeri hanno oltrepassato quota 40 punti ed apparentamente sono senza obiettivi concreti, eppure una settimana fa si sono aggiudicati il derby con il West Ham (0-2), squadra che rispetto a loro ha 6 punti in più in classifica ed è in lotta per un posto in Europa.

I Cottagers perà non vincevano da tre giornate, nelle quali avevano rimediato un pareggio (3-3) con il fanalino di coda Sheffield United e due sconfitte con Nottingham Forest (3-1) e Newcastle (0-1).

Come vedere Fulham-Liverpool in diretta tv e in streaming

Fulham-Liverpool è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Difficile immaginare un nuovo stop del Liverpool dopo quello con il Palace, che potrebbe aver compromesso i sogni di titolo dei Reds. La squadra di Jurgen Klopp, ora impegnata solo su un fronte, dovrebbe riuscire a portare via i 3 punti da Craven Cottage in un match da più di 2 gol complessivi. Questo sarà il quarto precedente stagionale con i bianconeri (2 vittorie Liverpool e un pareggio), che sono sempre riusciti a segnare almeno una rete.

Le probabili formazioni di Fulham-Liverpool

FULHAM (4-4-1-1): Pickford; Godfrey, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Harrison, Garner, André Gomes, McNeil; Doucouré; Calvert-Lewin.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Sels; Williams, Omobamidele, Murillo, Ola Aina; Danilo, Yates; Reyna, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3