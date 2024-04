Atalanta-Liverpool, Europa League: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Atalanta-Liverpool è una partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Battere il Liverpool con tre gol di scarto nel suo “tempio” di Anfield Road è il sogno di ogni squadra, figurarsi per l’Atalanta, che sta esplorando il continente con una certa continuità soltanto da pochi anni. La Dea una settimana fa ha realizzato un’impresa storica, anche per quanto riguarda il calcio italiano, andando a vincere addirittura 3-0 in casa dei Reds, che non perdevano da ben 34 partite davanti al proprio pubblico.

I nerazzurri sembravano una vera e propria vittima sacrificale dopo l’ultimo sorteggio di Nyon, che gli aveva riservato l’avversario più forte tra quelli in circolazione, nonché il grande favorito per la vittoria finale. Ed invece de Roon e compagni sono riusciti a bissare (e a migliorare) il successo di 3 anni e mezzo fa, quando in Champions League espugnarono per la prima volta Anfield – vuoto per la pandemia – nell’ultima giornata della fase a gironi (0-2). Stavolta la posta in palio è molto più alta, visto che anche perdendo con 2 gol di scarto gli orobici conquisterebbero comunque il pass per la semifinale di Europa League.

Le statistiche sono ovviamente dalla parte degli uomini di Gian Piero Gasperini, dal momento che nei 132 casi precedenti in cui una squadra ha vinto in trasferta con uno scarto simile in Coppa Uefa/Europa League alla fine è sempre riuscita a qualificarsi.

Klopp deve cambiare strategia

Mai sottovalutare il Liverpool, però. I Reds sono degli specialisti in rimonte sulla carta impossibili e l’Atalanta non può dormire sonni tranquilli: anche a Bergamo servirà una prestazione perfetta.

All’andata Jurgen Klopp ha mandato in campo numerose seconde linee, convinto probabilmente di risolvere la pratica anche senza i titolarissimi. È stato tuttavia sorpreso dall’aggressività della squadra di Gasperini, che con le sue marcature a uomo e il pressing asfissiante ha tolto il ritmo ai suoi: vedremo se il tecnico tedesco stavolta saprà prendere le giuste contromisure. Il Liverpool, intanto, ha continuato a perdere anche in Premier League, crollando nuovamente in casa contro il Crystal Palace (0-1) e scivolando al terzo posto dietro a Manchester City ed Arsenal. Battuta d’arresto anche per l’Atalanta, che lunedì scorso ha patito le fatiche di Anfield facendosi riacciuffare dal Verona (2-2) e dilapidando un doppio vantaggio. La Dea resta dunque sesta dietro a Bologna e Roma, ma deve ancora recuperare una gara.

Gasperini deve fare a meno del solo Scalvini contro il Liverpool, mentre Klopp, che recupera Alisson e Diogo Jota, schiererà dal 1′ Alexander-Arnold, van Dijk, Salah e Luis Diaz.

Come vedere Atalanta-Liverpool in diretta tv e in streaming

La sfida Atalanta-Liverpool è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Atalanta-Liverpool anche su DAZN. La piattaforma streaming da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Il Liverpool cercherà di partire subito forte, nel tentativo di trovare la via del gol dopo pochi minuti e provare a gettare le basi per una rimonta storica. La sensazione è che l’Atalanta, comunque favorita per il passaggio del turno, stavolta potrebbe non riuscire ad evitare la sconfitta: attesi almeno tre gol complessivi ed il numero di reti sarà verosimilmente maggiore nel secondo tempo.

Le probabili formazioni di Atalanta-Liverpool

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; de Roon, Djimsiti, Hien; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca, De Ketelaere.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Mac Allister, Elliott; Salah, Diogo Jota, Luis Diaz.

Il Liverpool riuscirà a vincere con almeno tre gol di scarto? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-3