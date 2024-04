Roma-Milan, Europa League: diretta tv in chiaro, probabili formazioni, pronostici

Roma-Milan è una partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv in chiaro, probabili formazioni, pronostici.

Gianluca Mancini, già giustiziere della Lazio nell’ultima stracittadina, sette giorni fa ha castigato anche il Milan nell’altro derby, quello europeo. È stato sempre un colpo di testa del difensore della Roma a decidere l’andata del quarto di finale di Europa League con i rossoneri (0-1). E che adesso costringe la squadra di Stefano Pioli a vincere con almeno due gol di scarto nel ritorno dell’Olimpico per approdare in semifinale. I capitolini invece staccherebbero il pass per il penultimo atto della competizione continentale anche in caso di pareggio.

Ma che partita è stata, dunque, Milan-Roma? Sicuramente tesa ed equilibrata, come da previsioni. Pioli però aveva ragione quando sosteneva che i giallorossi hanno completamente cambiato pelle nel “passaggio” da Mourinho a De Rossi e non stupisce che nella prima parte di gara Pellegrini e compagni abbiano giocato decisamente meglio rispetto al Diavolo. Venuto fuori solo dopo essere passato in svantaggio: nella ripresa poi il Milan ha tirato fuori gli artigli, affidandosi ai suoi uomini migliori, ma la Roma si è difesa egregiamente ed è riuscita a tenere la porta inviolata: il muro costruito da De Rossi non è crollato. L’1-0 è ovviamente un risultato ribaltabile, che in ogni caso lascia tutto aperto in vista del ritorno. Tuttavia, i giallorossi potranno contare su un vantaggio non indifferente, oltre che sul tifo incessante dell’Olimpico.

Resta tutto aperto

Roma che dovrà fare i conti pure con la grande paura per il difensore N’Dicka, collassato a terra nel corso del match con l’Udinese in campionato: fortunatamente ora è fuori pericolo (non si è trattato di infarto).

La squadra di De Rossi per via dell’accaduto non ha potuto completare la partita con i friulani, sospesa al 72′ del secondo tempo sul risultato di 1-1. Il Milan invece ha frenato in campionato, riacciuffando il Sassuolo nel finale in un pirotecnico 3-3. Ampio il turnover di Pioli, che con il secondo posto e la qualificazione alla prossima Champions League già in cassaforte ha dato giustamente priorità alla coppa, che per i rossoneri è l’unico modo per non restare a secco di trofei per il secondo anno consecutivo. Il tecnico emiliano al centro della difesa schiererà Tomori e Gabbia, circondati da Calabria ed Hernandez. In mediana Bennacer è favorito su Adli, mentre alle spalle di Giroud agiranno i soliti Pulisic, Loftus-Cheek e Leao. L’unico dubbio di De Rossi invece è a centrocampo, dove toccherà ad uno tra Bove e Aouar sostituire lo squalificato Cristante. In difesa riecco la coppia formata da Mancini e Smalling, sulle fasce Celik e Spinazzola.

Come vedere Roma-Milan in diretta tv in chiaro e in streaming

Roma-Milan è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio Olimpico di Roma. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport (canale 252) ed in chiaro su Rai 1. La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Sarà possibile vedere Roma-Milan anche su DAZN. La piattaforma ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

La Roma giovedì ha sfatato due tabù: Milan e San Siro. Nel “tempio” meneghino contro il Diavolo i giallorossi non avevano la meglio dal lontano 2017 ed in generale non battevano i rossoneri dal 2019. Prevediamo grande equilibrio anche all’Olimpico, con un Milan che stavolta dovrebbe riuscire a perforare la retroguardia capitolina almeno in un’occasione: senza esporci troppo sul risultato, il nostro consiglio è sul segno “gol”. E non è da escludere che il secondo tempo sia più prolifico rispetto al primo.

Le probabili formazioni di Roma-Milan

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; El Shaarawy, Lukaku, Dybala.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2