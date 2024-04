I pronostici di giovedì 18 aprile: Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 18 aprile: ci sono le partite di ritorno dei quarti di finale di Europa League e Conference League.

Conosciuti i nomi delle semifinaliste di Champions League, stasera toccherà a Europa League e Conference League con la Serie A che punta a fare il pieno di qualificate. Una è sicura e uscirà dalla sfida tra Roma e Milan che promette gol, le altre due potrebbero essere l’Atalanta grazie al 3-0 ad Anfield dell’andata – ma occhio al Liverpool assetato di vendetta – e la Fiorentina favorita in casa contro il Viktoria Plzen.

Il Marsiglia punterà sul fattore “Velodrome” per provare la rimonta sul Benfica: un risultato positivo è alla portata in una sfida da almeno due gol complessivi. Anche il Lille può evitare la sconfitta con l’Aston Villa, che ha però due risultati su tre a disposizione per qualificarsi.

Pronostici altre partite

Attesi gol e spettacolo in West Ham-Bayer Leverkusen e Fenerbahçe-Olympiacos, altre due partite serali di Europa League e Conference League.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Marsiglia vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Marsiglia-Benfica, Europa League, ore 21:00

Vincenti

• Fiorentina (in Fiorentina-Viktoria Plzen, Conference League, ore 18:45)

• Lille o pareggio (in Lille-Aston Villa, Conference League, ore 18:45)

• Fenerbahçe (in Fenerbahçe-Olympiacos, Conference League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Fenerbahçe-Olympiacos, Conference League, ore 21:00

• Liverpool-Atalanta, Europa League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Liverpool-Atalanta, Europa League, ore 21:00

• Roma-Milan, Europa League, ore 21:00

• West Ham-Bayer Leverkusen, Europa League, ore 21:00

Il “clamoroso”

Paok vincente e almeno un gol per squadra (in Paok-Club Brugge, Conference League, ore 21:00)