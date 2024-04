Sinner oscura Juventus e Inter: Berrettini se la ride

Sinner è riuscito nell’impresa di mettere in ombra nientepopodimeno che i due club più quotati della serie A: gongola Berrettini.

Uragano, tsunami, ciclone. Chiamatelo come volete, tanto il risultato non cambia mica. Jannik Sinner è un tornado, un rullo compressore. Una barca imponente e bellissima che naviga a vele spiegate, solcando e dominando i mari e lasciando che tutti l’ammirino nel suo immenso splendore. E sono davvero in tanti, a quanto pare, a fermarsi per poterla ammirare.

Sabato, di certo, sono stati in tantissimo a farlo. Vi basti sapere, perché possiate farvi anche solo una vaga idea di quante persone lo sostengano, che in 940mila case italiane la televisione era sintonizzata su Sky Sport, il canale sul quale, nel primo pomeriggio, è andata in onda la maestosa semifinale del Masters 1000 di Montecarlo tra Sinner e Stefanos Tsitsipas. Altri 147mila erano sintonizzati dai dispositivi mobili e hanno seguito il match su Sky Go, portando così a quota 1 milione e 87mila il numero complessivo degli spettatori che si sono gustati in diretta l’accesissimo scontro tra il numero 2 del ranking e il greco dal rovescio irresistibile.

È vero, quella gara Jannik purtroppo non l’ha vinta. Non per demerito suo, oltretutto, ma questa, quella dell’errore arbitrale che ha compromesso l’andamento del match, è sicuramente un’altra storia. Ci interessa raccontare, adesso, la vittoria che Sinner si porta dal Principato di Monaco. Una vittoria che dice tutto sul suo appeal e sull’influenza che, oramai, ha sul pubblico italiano.

Sinner, il rosso esalta ma il verde di più

Il confronto sui numeri della Serie A rende perfettamente l’idea della portata di un fenomeno che sappiamo essere non più solo nazionale, ma internazionale. Un fenomeno talmente potente da avere oscurato, addirittura, il calcio.

Il match dell’azzurro è stato seguito da un numero di spettatori ben più alto di quello totalizzato, invece, dalle due partite di campionato più importanti del weekend. Torino-Juventus si è fermata a quota 945mila, Inter-Cagliari a 952mila. In media hanno raccolto meno, dunque, di Sinner, a riprova del fatto che le sue imprese, ora come ora, sono interessanti tanto quanti i big match della massima serie.

Non resta che battere, a questo punto, il record che detiene ancora Matteo Berrettini. Resta il suo il match migliore di tutti i tempi su Sky: la finale a Wimbledon del 2021, contro Novak Djokovic, fece registrare 11% di share, per un totale di 1 milione 523mila spettatori medi e 3 milioni e mezzo di spettatori unici. Ma tempo al tempo. Sinner ha battuto talmente tanti di quei record che non dovrebbe essere un problema farlo ancora una volta.