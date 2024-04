Gratta e vinci, un collage che vale oro: ricchezza a Km zero

Gratta e vinci, un mosaico perfetto, o quasi: in ballo c’è un milione di dollari, ma vale la pena rischiare così tanto?

Il loro piano era geniale. O meglio, loro credevano che lo fosse. Pensavano di farla franca, certi com’erano che nessuno se ne sarebbe accorto. E invece no. Non ci è voluto molto perché qualcuno si rendesse conto di quello che avevano architettato e allertasse, quindi, le forze dell’ordine, affinché giustizia fosse fatta.

Ma partiamo dal principio. Kira Enders e Dakota Jones sono due fidanzati che, nei giorni scorsi, sono stati arrestati in Florida per via di un reato gravissimo. Sognavano di vincere con le lotterie istantanee e di fare un po’ di grana facilmente, ma non c’erano mai riusciti. Da qui l’idea, semplicemente diabolica, di fabbricare in casa un Gratta e vinci vincente. Hanno pianificato tutto nei minimi dettagli, convincendosi del fatto che sarebbe stato impossibile che qualcuno li beccasse.

Hanno tagliuzzato, per la precisione, due biglietti acquistati in precedenza, creando un collage con la parte superiore di un tagliando e quella inferiore di un altro grattino. Messi insieme, quei due Gratta e vinci ne componevano uno milionario. Contenevano, infatti, tutti i simboli necessari per arrivare al premio del valore di 1 milione di dollari. E magari, se non fosse stato per un “piccolo” dettaglio, forse è vero che nessuno se ne sarebbe accorto. Non subito, quanto meno.

Gratta e vinci, non è stata una grande idea: beccati in flagrante

Come riferisce il Pensacola News Journal, i funzionari della Lotteria si sono accorti subito del trucco, quando Kira e Dakota si sono recati al quartier generale a riscuotere la loro fantomatica vincita. Si vedeva, su entrambi i biglietti che componevano il mosaico, il numero di serie, che era ovviamente differente.

Si aspettavano di ricevere un bell’assegno, in quel momento, ma quando hanno visto arrivare i poliziotti sono sbiancati. Hanno cercato in tutti i modi, in ogni caso, di respingere le accuse rivolte loro. La ragazza avrebbe raccontato alle autorità di aver messo del nastro adesivo sul biglietto da lei comprato per evitare che si strappasse, visto che le era caduto a terra mentre pioveva e si era bagnato tutto. Interpellata sulla presenza di due numeri di serie, ha affermato di non saperne nulla e ipotizzato che si trattasse di un errore di stampa.

Peccato solo che il suo fidanzato, in quello stesso frangente, stesse raccontando alla polizia una storia completamente diversa, cosa che, di fatto, ha ulteriormente aggravato la posizione dei due falsari. Gli interrogatori hanno confermato, dunque, i sospetti delle autorità: la coppia dovrà scontare, ora, una pena per contraffazione di biglietti della Lotteria e tentata frode.