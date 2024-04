Milan-Inter 1-2, highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola

Milan-Inter: il video con gli highlights e le azioni salienti del match serale di lunedì 22 aprile 2024 di Serie A, con gli episodi da moviola e le pagelle.

Ecco arrivato il momento tanto atteso: l’Inter ha la possibilità di vincere lo Scudetto durante il derby, sconfiggendo i cugini del Milan. In caso di vittoria dei rossoneri o pareggio, la vittoria sarebbe rimandata. La squadra di Pioli, nonostante abbia scarse speranze di poter recuperare posizioni, non può uscire sconfitta per l’ennesima stracittadina, specie dopo la delusione in Europa League contro la Roma.

Inzaghi schiera la formazione migliore, preferendo all’ultimo minuto Darmian a Dumfries. Il Milan risponde con la mossa annunciata di Rafael Leao schierato come unica punta (Giroud parte dalla panchina) e Musah, Loftus-Cheek e Pulisic sulla trequarti.

Nel Milan non c’è Thiaw, squalificato. Quindi in difesa giocano Gabbia e Tomori (che è diffidato, insieme a Musah e al tecnico Pioli). L’Inter non ha squalificati. C’è grande tensione a San Siro prima del fischio iniziale. Le tifoserie, tesissime, riempiono gli spalti.

Momenti clou della sfida

I nerazzurri conducono velocemente il gioco ma senza trovare sbocchi. All’8′, Lautaro cerca di infilarla di prima ma il suo tentativo si impenna e passa troppo sopra la traversa. Un minuto dopo gli animi si surriscaldano, con Adli, Barella e Mkhitaryan che provano a farsi rispettare non solo a parole. Al 17′, l’Inter passa in vantaggio su angolo: spizzata di Pavard e appoggio in rete di testa di Acerbi.

Lautaro si divora un goal a porta vuota all 24′ su bel cross di Dimarco. Sommer blocca facilmente un tiro centrale di Leao, lanciato solo in contropiede al 29′. Dieci minuti dopo Thuram prende il palo. Al 40′ Sommer risponde con un grande intervento sul tentativo forte di Calabria. Dall’altra parte Mkhitaryan spara centrale e rende facile il lavoro di Maignan.

49′, Thuram fa tutto da solo per il raddoppio nerazzurro: stoppa, trova la profondità, si accentra, carica il tiro e trova l’angolino punendo Maignan sul primo palo. Al 52′, Theo Hernandez tira da fuori: Sommer para senza problemi. Calhanoglu ci prova con una grande botta da fuori al 57′, ma il portiere francese alza sulla traversa.

Il Milan ha dopo il 70′ una mezza occasione con Pulisic, con il tiro che termina alto sopra la traversa. All’80’, Sommer chiude benissimo su Gabbia di testa, su angolo, ma è impotente sul tap-in di Tomori: il Milan accorcia. Rissa sul terreno di gioco tra Theo Hernandez e Dumfries nel finale: l’arbitro che è costretto a estrarre il rosso a entrambi i giocatori. L’Inter è campione d’Italia!

Tabellino e pagelle di Milan-Inter

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Hernandez; Adli (68′, Bennacer), Reijnders (52′, Giroud); Musah (77′, Okafor), Loftus-Cheek (68′, Chukwueze), Pulisic; Leao. All. Pioli.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (88′, de Vrij); Darmian (84′, Dumfries), Barella (77′, Frattesi), Calhanoglu (84′, Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (77′, Carlos Augusto); Thuram, Lautaro. All. Inzaghi

ARBITRO: Colombo della sezione di Como

MARCATORI: 17′, Acerbi; 49′, Thuram; 80′, Tomori;

NOTE: Ammoniti: 22′, Barella; 32′, Lautaro; 36′, Theo; 90′, Gabbia. Espulsi: 93′, Theo; Dumfries; 97′, Calabria,: Recupero: 5′

Il migliore in campo è Thuram; il francese comincia timido, poi con le sue accelerazioni scatena il panico fra i rossoneri, trova un palo clamoroso e crea molto anche sulla trequarti e in rifinitura, quindi a inizio secondo tempo si crea da solo, di potenza, il goal per il raddoppio nerazzurro (7,5). Pavard: sua la spizzata decisiva per la rete di Acerbi e sempre attento in chiusura (7,5). Leao avrebbe nel primo tempo un’occasione ghiottissima per pareggiare subito, il suo tiro è però lento e centrale (6).

Sommer si rende protagonista di una grande parata al 40′; per il resto fa il minimo sindacale (7). Barella si sbatte tantissimo in tutte le zone del campo, si scontra più volte con Hernandez e becca un’ammonizione evitabile (6,5). Tomori lascia a desiderare in difesa ma è l’ultimo ad arrendersi e segna anche il goal dell’1-2 (6,5). Adli combina poco, più che altro prova a fare confusione con e senza palla (5).

Moviola e gli highlights della gara

L’arbitro gestisce con poca sicurezza il nervosismo iniziale in campo. Ammonisce molto e subito. Ci sono parecchi dubbi sul giallo a Lautaro. Espulsi nel finale Dumfries e Theo per rissa. Decisione corretta. Lo stesso vale per il rosso a tempo scaduto a Calabria. A fine gara si può dire che l’arbitraggio è stato poco lucido e puntale.

Ecco gli highlights della gara