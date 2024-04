Salernitana-Fiorentina, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Salernitana-Fiorentina è una partita valida per la trentatreesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

La Fiorentina continua a dare il meglio nelle coppe e per il secondo anno di fila si è qualificata alle semifinali della Conference League, dove incontrerà i belgi del Club Brugge. In settimana però la Viola è rimasta in campo per ben 120 minuti nel match di ritorno con i cechi del Viktoria Plzen, che anche a Firenze hanno fatto un catenaccio d’altri tempi. Il loro “muro” è crollato solo nel primo tempo supplementare grazie ad un gol di Nico Gonzalez. Nel secondo poi Biraghi ha archiviato definitivamente la pratica realizzando il definitivo 2-0.

I problemi a livello realizzativo continuano a tormentare la squadra di Vincenzo Italiano, che costruisce tanto ma concretizza poco. Le coppe, dicevamo, sono ormai l’unico obiettivo dei gigliati, che mercoledì prossimo potrebbero staccare il pass per un’altra finale di Coppa Italia (sarebbe la seconda consecutiva) se riuscissero a conservare il gol di vantaggio che per adesso decide la semifinale con l’Atalanta. In campionato invece sembra che non abbiano più molto da dire. Nel girone di ritorno hanno vinto soltanto due partite, precipitando dal quarto al decimo posto. L’Europa non è poi così lontanissima ma fare bene su entrambi i fronti non è nelle corde di questa Fiorentina, che a Salerno scenderà verosimilmente in campo con un undici di nuovo rivoluzionato. La Salernitana ha ormai un piede e mezzo in Serie B – è ultima a quota 15 punti – e si attende solo l’aritmetica retrocessione. I campani dopo il pareggio con il Sassuolo (2-2) una settimana fa sono tornati a perdere all’Olimpico contro la Lazio, incassando un pesante 4-1. La Viola invece lunedì scorso si è divisa la posta in palio con il Genoa (1-1) al “Franchi” e l’ultimo successo in campionato risale a fine febbraio.

Salernitana-Fiorentina: le ultime notizie sulle formazioni

Colantuono, tecnico granata, deve fare a meno dello squalificato Coulibaly ma ha problemi anche in difesa: i due difensori “esperti” Manolas e Boateng non sono al meglio. A destra potrebbe giocare Pierozzi, mentre in attacco è ballottaggio tra Ikwuemesi e Simy.

Tanti cambi per Italiano, che farà rifiatare chi ha giocato di più con il Viktoria Plzen, allo scopo di preservarli in vista dell’Atalanta. Chance per Faraoni, Maxime Lopez, Barak e Sottil.

Come vedere Salernitana-Fiorentina in diretta tv e in streaming

La sfida tra Salernitana e Fiorentina, in programma domenica alle 18:00 allo stadio "Arechi" di Salerno, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

Il pronostico

Le energie spese dalla Fiorentina in coppa e il turnover spinto di Italiano potrebbero riequilibrare una partita che altrimenti sarebbe stata quasi a senso unico, vista la situazione in cui versa la Salernitana. Ci asteniamo dunque sul risultato finale – i toscani non hanno mai vinto a Salerno da quando i granata sono tornati in Serie A – ipotizzando un match movimentato, da almeno un gol per parte. La Fiorentina è leggermente favorita.

Le probabili formazioni di Salernitana-Fiorentina

SALERNITANA (4-4-1-1): Costil; Pierozzi, Gyomber, Pirola, Bradaric; Tchaouna, Legowski, Gomis, Vignato; Candreva; Ikwuemesi.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Ranieri, Martinez Quarta, Parisi; Duncan, Maxime Lopez; Ikoné, Barak, Sottil; Belotti.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2