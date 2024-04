Fiorentina-Viktoria Plzen, Conference League: tv, probabili formazioni, pronostici

Fiorentina-Viktoria Plzen è una partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Conference League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Evidentemente Miroslav Koubek, allenatore del Viktoria Plzen, la Fiorentina l’aveva studiata bene. All’andata il tecnico ceco ha piazzato il cosiddetto “pullman” davanti alla porta – di rado i rossoblù hanno superato la linea del centrocampo – preoccupandosi esclusivamente di non prendere gol.

Un atteggiamento adottato anche da altre squadre quest’anno contro la Viola, che fa molta fatica a scardinare difese così chiuse. Il possesso palla, stavolta più sterile che mai, della squadra di Vincenzo Italiano non ha dato i frutti sperati: gli esterni non hanno mai avuto vita facile sulle fasce ed il risultato è stata una partita di rara noia (0-0) in cui non è successo sostanzialmente nulla di rilevante. Anzi, le uniche occasioni pericolose le hanno avute proprio gli uomini di Koubek, sprecandole però in malo modo. Come aveva già fatto nel turno precedente con gli svizzeri del Servette (due 0-0 di fila) il Viktoria Plzen si difenderà ad oltranza anche a Firenze, nel tentativo di arrivare quantomeno ai calci di rigore. Servirà la Fiorentina delle migliori occasioni – vista pochissimo in questo 2024 – per perforare la retroguardia ceca e mettere in discesa la qualificazione.

Italiano fa all-in sulle coppe

I gigliati nel frattempo sembrano aver definitivamente “mollato” il campionato, pareggiando nel posticipo di lunedì scorso contro un Genoa senza più obiettivi concreti (1-1).

Un match in cui Italiano ha dosato i minuti dei titolari per averli freschi nel ritorno con il Plzen, gara che per la Viola vale una stagione, nonché uno degli ultimi “passaporti” per l’Europa. In Serie A i toscani sono attualmente decimi, da gennaio hanno vinto solo due partite e i punti da recuperare sulle dirette concorrenti iniziano a diventare tanti. Il Viktoria Plzen, ancora imbattuto in Europa proprio come la Fiorentina, è invece reduce dal bel successo con lo Slavia Praga (1-0), castigato nel finale da un gol di Sulc. I rossoblù però rimangono lontani dalla vetta: sono terzi, a distanza siderale dai due club della capitale ceca. Rispetto all’andata Koubek potrà contare su Kopic e Dweh, squalificati sette giorni fa. Nella Viola si rivedrà Arthur in regia mentre Beltran è in ballottaggio con Barak.

Come vedere Fiorentina-Viktoria Plzen in diretta tv e in streaming

Fiorentina-Viktoria Plzen è in programma giovedì alle 18:45 e si giocherà allo stadio “Franchi” di Firenze. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Sarà possibile assistere al match tra Fiorentina-Viktoria Plzen anche su DAZN. La piattaforma streaming da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

La Fiorentina, in quest’edizione della Conference League, non è mai rimasta all’asciutto di gol davanti al suo pubblico e crediamo che possa riuscire a rompere almeno in un’occasione il “muro” del Viktoria Plzen. Le reti complessive saranno verosimilmente meno di quattro.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Viktoria Plzen

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Nico Gonzalez, Barak, Sottil; Belotti.

VIKTORIA PLZEN (5-3-2): Jedlicka; Kopic, Dweh, Hranac, Jemelka, Cadu; Cerv, Kalvach, Traorè; Chory, Sulc.

