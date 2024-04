Fenerbahçe-Olympiacos, Conference League: tv, probabili formazioni, pronostici

Fenerbahçe-Olympiacos è una partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Se l’è vista davvero brutta il Fenerbahçe, che una settimana fa dopo 57 minuti di gioco era finito sotto 3-0 nel Pireo. Con quel risultato le possibilità di rimonta a Istanbul sarebbero state minime ma le reti di Tadic e Kahveci hanno reso decisamente meno pesante la sconfitta nella gara d’andata con l’Olympiacos, valida per i quarti di finale della Conference League. Si riparte infatti dal 3-2 a favore dei greci ed è tutta un’altra storia.

Le due squadre, ad ogni modo, hanno confermato la loro vocazione offensiva: segnano tantissimo ma di gol ne incassano pure parecchi. Gli uomini di Ismail Kartal, del resto, lo scorso autunno erano stati capaci di prendere un’imbarcata dai danesi del Nordsjaelland (6-1), per poi arrivare lo stesso davanti a tutti nel girone (13 reti segnate e 11 subite). L’Olympiacos invece aveva dato prova della sua prolificità nel turno precedente, ribaltando il Maccabi Tel Aviv (1-6) dopo aver perso 4-1 all’andata in casa. Insomma, ci sarà probabilmente da divertirsi anche al ritorno, con la squadra allenata dall’ex tecnico del Siviglia Jose Luis Mendilibar che approderebbe in semifinale anche evitando la sconfitta nel catino del Sukru Saracoglu Stadium di Istanbul.

I biancorossi non sono scesi in campo nell’ultimo fine settimana – rinviato lo scontro diretto con il PAOK, che come l’Olympiacos è impegnato in Conference League – e sono reduci da ben tre vittorie consecutive tra coppa e campionato. In classifica i greci devono inseguire – l’AEK Atene capolista ha sei punti più – così come i turchi, distanti sempre due punti dai cugini del Galatasaray primi in classifica. La sensazione è che il Fenerbahçe si giochi tutto nell’attesa stracittadina del prossimo 19 maggio, valida per la penultima giornata.

Come vedere Fenerbahçe-Olympiacos in diretta tv e in streaming

Fenerbahçe-Olympiacos è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà al Sukru Saracoglu Stadium di Istanbul, in Turchia. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol Europa su Sky Sport Max (canale 205) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Sarà possibile vedere Fenerbahçe-Olympiacos anche su DAZN. La piattaforma da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Gol e spettacolo, come sette giorni fa, non mancheranno. Improbabile che il Fenerbahçe perda davanti ai suoi tifosi ma non sarà semplice rimontare l’ostinato Olympiacos. Che quasi certamente riuscirà a realizzare almeno una rete nella trasferta turca.

Le probabili formazioni di Fenerbahçe-Olympiacos

FENERBAHCE (4-2-3-1): Livakovic; Osayi-Samuel, Becao, Soyuncu, Kadioglu; Fred, Krunic; Kahveci, Szymanski, Tadic; Dzeko.

OLYMPIACOS (4-4-2): Tzolakis; Rodinei, Ndoj, Carmo, Ortega; Masouras, Chiquinho, Hezze, Fortounis; El Kaabi, Jovetic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1