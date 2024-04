PAOK-Club Brugge, Conference League: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

PAOK-Club Brugge è una partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

In Belgio, nel match d’andata, c’è stata una sola squadra in campo: il Club Brugge. I nerazzurri di Nicky Hayen hanno fatto valere il maggior tasso tecnico rispetto ai greci del PAOK, il cui unico obiettivo era quello di limitare il più possibile i danni per poi giocarsi il tutto per tutto nel catino del “Toumba”, già decisivo nel turno precedente contro la Dinamo Zagabria.

Anche allora i bianconeri di Razvan Lucescu – figlio di Mircea – dopo i primi 90 minuti sembravano spacciati: il 2-0 rimediato in Croazia suonava come una sentenza eppure una settimana dopo i ruoli si sono invertiti. Il PAOK da preda è diventato predatore, strapazzando 5-1 i più quotati croati. L’impresa, in terra belga, è stata proprio quella di incassare un solo gol nonostante l’atteggiamento fin troppo passivo. Nell’intervista post-match, infatti, l’allenatore del Club Brugge ha posto l’accento sui numerosi gol che si sono divorati i suoi uomini. Errori che Vanaken e compagni potrebbero scontare nel ritorno. Pesa come un macigno soprattutto il rigore sbagliato dal brasiliano Igor Thiago a dieci minuti dalla fine e neutralizzato dal portiere Kotarski.

Club Brugge che invece si è scatenato nel fine settimana, travolgendo 3-0 l’Anversa in campionato e tenendo il passo delle due squadre che gli stanno davanti in classifica, Anderlecht e Union Saint-Gilloise. Il PAOK invece nel weekend ha riposato grazie alla decisione della federcalcio greca di rinviare la sfida con l’Olympiacos. Pure i bianconeri sono terzi in patria ma a sole due lunghezze dall’AEK Atene capolista.

Come vedere PAOK-Club Brugge in diretta tv e in streaming

PAOK-Club Brugge è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà al Toumba Stadium di Salonicco, in Grecia. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol Europa su Sky Sport Max (canale 205) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Sarà possibile vedere PAOK-Club Brugge anche su DAZN. La piattaforma da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Il vantaggio con cui il il Club Brugge si reca in Grecia non è affatto rassicurante, dal momento che dovrà fare a meno anche di tre titolari come Igor Thiago, De Cuyper e Mechele, tutti e tre squalificati. La vittoria del PAOK, secondo noi, è da prendere in considerazione: i bianconeri, davanti al loro rumorosissimo pubblico, si trasformano.

Le probabili formazioni di PAOK-Club Brugge

PAOK (4-2-3-1): Kotarski; Jonny, Kedziora, Koulierakis, Baba; Meité, Schwab; Zivkovic, Konstantellias, Despodov; Brandon.

CLUB BRUGGE (4-3-3): Jackers; Sabbe, Ordonez, Mechele, Meijer; Vanaken, Onyedika, Vetlesen; Skoras, Rodrigues, Nusa.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1