Gratta e Vinci, colpo da 500mila euro: il nuovo tagliando spopola su internet

Gratta e Vinci, il colpo è da 500mila euro: la Doppia Sfida in questo caso triplica e il nuovo tagliando sta già spopolando su Internet

In tempi non sospetti vi avevamo detto e spiegato come questo Gratta e Vinci stava diventando uno dei più amati dagli italiani. Un motivo molto semplice: la sua semplicità, appunto. Niente strani giochini, niente simboli, nessun moltiplicatore (fino al momento), ma solo numeri. E nel caso all’interno dello stesso biglietto ci fossero tre importi uguali, si vinceva appunto quella somma.

Parliamo del Doppia Sfida, che fino ad oggi abbiamo conosciuto nella sua versione Mini, che ha un costo commerciale di 2euro, e in quella classica, che invece si compra a 5 euro. Bene, seguendo l’andazzo delle vendite, probabilmente, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha deciso di metterne un altro in circolazione. Con una novità, però: non si compra fisicamente nelle tabaccherie ma si gioca solo ed esclusivamente online. Anche questo è un segnale importante della voglia di stare al passo con i tempi con chi decide di mettere in circolazione i nuovi tagliandi. E andiamo a scoprire, adesso, i dettagli.

Gratta e Vinci, ecco il nuovo Doppia Sfida online

Entra in vigore da oggi. Quindi nel momento in cui leggerete questo articolo potete già provarlo. Il Doppia Sfida Classic è il nome scelto in questo caso. Ha un valore commerciale di 5 euro e si possono vincere un massimo di 500mila euro. Così come il “fratello” che troviamo in tutti gli esercizi commerciali abilitati a questa vendita. Ci sono ovvio anche dei premi intermedi: 10, 20, 25, 50, 100, 250, 500, 1.000, 5.000, 10.000 e 50.000 euro.

Oltre alle caratteristiche che vi abbiamo spiegato prima, in questo caso c’è una importante novità che ad alcuni farà sicuramente piacere. Questo tipo di tagliando infatti dà la possibilità di trovare un moltiplicatore che permette al massimo di vincere 5 volte la posta in palio. Niente di così difficile da capire, ed è questa, confermiamo, la forza di questo speciale tagliando che piace molto agli utenti. Da oggi quindi avrete la possibilità di provarne un altro. Che secondo noi non è proprio male.