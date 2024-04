Scommesse, colpo da oltre 100mila euro: le “big” perdono tutte

Scommesse, il colpo è da oltre 100mila euro. Una giocata incredibile che ha permesso di cambiare la propria vita con sole 10 sterline investite. I dettagli

Immaginate che in una sola giornata possano perdere tutte le big che si stanno giocando il campionato. Immaginate di giocare una schedina tutta al contrario di quelli che sono i pronostici e quindi di vincerla. Voi e noi lo immaginiamo, c’è qualcuno che invece ha deciso di giocare proprio così e di sbancare alle scommesse.

Il fatto è successo in Inghilterra, la Patria dei bookmaker, dove un fortunato e intuitivo giocatore ha deciso di invertire tutti i pronostici del massimo campionato inglese e di quello scozzese. Poi ha deciso di metterci dentro altre due partite tutt’altro che scontate, e il gioco è fatto. Senza stare lì a pensare a chissà quali numeri, a quali statistiche, a motivazioni particolari. Niente di tutto ciò, solamente il sentore che qualcosa di particolarmente epico potesse capitare proprio in quella giornata. Parliamo ovviamente dello scorso weekend, e andiamo a vedere nel dettaglio quello che è successo.

Scommesse, ecco il colpo epico

La storia è raccontata dal portale inglese sportinglife.com, che svela come un fortunato giocatore abbia deciso di puntare contemporaneamente sulla sconfitta del Liverpool in casa contro il Crystal Palace, di quella dell’Arsenal in casa contro l’Aston Villa, di quella dei Rangers contro il Ross Country (prima volta nella storia) e delle vittorie esterne, inoltre, del Fulham sul campo del West Ham e del Siviglia sul terreno di gioco del Las Palmas. Insomma, una grandissima giocata che ha permesso di vincere una somma incredibile.

Centonove mila sterline. Quasi 120mila euro con solamente dieci sterline investite. Eh sì, è questo il colpo grosso che cambia la vita di qualsiasi giocatore che decide di vincere in questo modo, facendo la storia delle scommesse e non accontentandosi di vincere solamente per il gusto di farlo, ma di vincere in grande stile. Un sogno che si avvera. Una cosa che comunque difficilmente succederà nelle prossime settimane o nei prossimi anni. Era quello il momento giusto e qualcuno ci aveva visto lungo e anche in maniera abbastanza chiara. Complimenti!