Superenalotto, UFFICIALE: cambiano le date delle estrazioni

Superenalotto, adesso è anche UFFICIALE: con una nota apparsa sul proprio sito c’è il cambio delle prossime estrazioni. State attenti e seguite il nostro consiglio

I giorni segnati in rosso sul calendario come sappiamo sono di festa. Non per tutti, ovviamente: soprattutto per quelle persone che fanno un lavoro di prima necessità. Quindi per loro le feste non esistono.

Esistono però per il gioco, che diciamolo chiaramente per molti è solamente un passatempo. Anzi, dovrebbe essere per tutti così, ma purtroppo ci sono quelle persone che cadono anche in quella malattia che porta il nome di ludopatia che è un vero e proprio male. Giocate sempre con responsabilità, fatelo solamente per divertirvi senza pensare che potreste cambiare stile di vita con una vincita. Non è così, sono pochi quelli che ci riescono, pochissimi. Solo fortunati eletti e, alcune volte, loro cadono in questa malattia dopo aver vinto: perché uno più ha e più vuole. Chiuso questo discorso, che ci tocca da vicino ma del quale non essendo il nostro campo non è che ne possiamo parlare così tranquillamente, torniamo ai giorni di festa che cambiano ufficialmente le date delle estrazioni del Superenalotto.

Superenalotto, ecco le nuove date

La settimana prossima ci sarà la festività del 25 aprile. E siccome in quei giorni non ci saranno delle estrazioni, con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, il Superenalotto ha reso pubbliche quelle che saranno le date delle estrazioni dei vari concorsi.

Nel dettaglio il concorso n° 65 di giovedì 25 aprile è posticipato a venerdì 26 aprile 2024; il Concorso SuperEnalotto n° 66 di venerdì 26 aprile è posticipato a sabato 27 aprile 2024; il Concorso SuperEnalotto n° 67 di sabato 27 aprile è posticipato a lunedì 29 aprile 2024″. Date certe, che molti però potrebbero anche non ricordare. Quindi il nostro consiglio, il secondo in questo caso, è quello, qualora giocate sempre gli stessi numeri, di pensare a giocare una settimana in abbonamento. Una cosa assai semplice che potrete fare direttamente da casa con il vostro conto gioco online oppure direttamente dal vostro tabaccaio di fiducia. In questo modo sarete certi che anche con queste variazioni i vostri numeri saranno giocati con la solita regolarità.