Scommesse, sei quote superiori a 2.00 per il colpo da 30mila euro

Scommesse, sei quote superiori al classico raddoppio: e il colpo non può che essere davvero clamoroso. In questo modo ha vinto 30mila euro

Sei eventi. Tutti superiori al classico raddoppio. Una scommessa clamorosa che permesso di vincere 30mila euro. Poco meno a dire la verità, visto che parliamo di 29.421,82, ma sono dettagli in una cifra così grossa che sicuramente aiuta la vita di quest’uomo.

La storia è raccontata da Agimeg.it, che svela inoltre come il colpo sia stato centrato attraverso il sito Signorbet. Un uomo che ha aperto il suo conto gioco nello scorso mese di marzo e che quindi ha iniziato davvero alla grande questa sua nuova avventura all’interno della piattaforma. Perché vincere così tanti soldi succede solamente a pochissime persone. Riuscire a centrare sei eventi, difficilissimi, non è da tutti. Ma andiamo a vedere adesso nel dettaglio, leggendo la schedina, come quest’uomo ci è riuscito.

Scommesse, ecco il colpo grosso

Intanto c’è da dire una cosa: ci credeva così tanto che ha deciso di giocare due schedine identiche. Chissà, magari mentre la compilava si era pentito. Ma poi è tornato sui suoi passi e ha fatto davvero bene.

Ha giocato quindi sei partite ma, particolare attenzione si deve fare soprattutto agli eventi che sono stati scelti. Dal campionato brasiliano a quello cileno passando per la seconda divisione spagnola. E poi c’era la Ligue 1. E qui ci dobbiamo fermare. Sì, perché nella schedina giocata c’era anche la vittoria del Lione contro il Brest finita 4-3. Non sapete l’andamento della partita? Ve lo diciamo noi. Ad un certo punto la formazione ospite stava vincendo 3-1. Da quel momento in poi è partita la rimonta dei padroni di casa che si è conclusa solamente al minuto 105. Sì, al quindicesimo minuto di recupero. Insomma, doveva per forza di cose andare in questo modo. Una vincita scritta, segnata dalla fortuna che ovviamente è una parte fondamentale per chi decide di giocare. Soprattutto gare di questo tipo, che sono già difficili da pronosticare. Auguri al signore 48enne che probabilmente si potrà togliere qualche sfizio con questa vincita davvero clamorosa.