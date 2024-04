Lille-Aston Villa, Conference League: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Lille-Aston Villa è una partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Conference League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

L’Aston Villa, la grande favorita per la vittoria di questa Conference League, nella gara d’andata con il Lille ha vinto ma senza convincere più tanto. I Villans hanno sofferto il costante palleggio della squadra allenata dall’ex tecnico della Roma Paulo Fonseca, che avrebbe francamente meritato di lasciare Birmingham quanto meno con un risultato positivo.

Gli inglesi hanno avuto il solo merito di essere più cinici sottoporta rispetto ai loro avversari: le reti di McGinn e del solito Watkins sembravano aver messo un’ipoteca sulla qualificazione ma la rete di Diakité, quando mancavano sei minuti al fischio finale, ha riaperto tutto e ridato speranza ai transalpini. Fonseca, adesso, per ribaltare gli uomini di Unai Emery punta tutto sul fattore pubblico: il suo Lille in casa si trasforma, non a caso è imbattuto nei match casalinghi di Conference League. E nessuno, in Ligue 1, ha fatto più punti dei Dogues tra le mura amiche, neppure il PSG. Basterà per prendersi lo scalpo del favoritissimo Aston Villa?

Il Lille in casa si trasforma

Il vertici del massimo campionato francese, intanto, hanno deciso di rinviare gli impegni dei club impegnati in coppa e dunque anche il Lille nel fine settimana ha riposato.

In classifica i Dogues occupano il quarto posto, con un buon margine (+5) sulla quinta, e se i giochi finissero adesso sarebbero qualificati ai turni preliminari di Champions League. L’Aston Villa invece è stato tra i protagonisti principali dell’ultima giornata di Premier League, facendo lo sgambetto ad una delle candidate per il titolo, l’Arsenal, piegato 2-0 all’Emirates Stadium. Una vittoria inaspettata che permette ai Villans di riprendersi il quarto posto e controsorpassare il Tottenham, che però deve ancora recuperare una partita.

Come vedere Lille-Aston Villa in diretta tv e in streaming

La sfida tra Lille e Aston Villa è in programma giovedì alle 18:45 e si giocherà alla Decathlon Arena di Lille, in Francia. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol Europa su Sky Sport Max (canale 205) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Sarà possibile vedere Lille-Aston Villa anche su DAZN. La piattaforma ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Il Lille dovrebbe riuscire a far valere il fattore campo – solo una sconfitta in stagione per i Dogues davanti al loro pubblico – ed evitare la sconfitta. Potrebbe tuttavia non bastare, però, per eliminare l’Aston Villa, più vulnerabile in trasferta ma comunque ancora favorito per la qualificazione in semifinale: ci aspettiamo almeno tre gol complessivi come all’andata.

Le probabili formazioni di Lille-Aston Villa

LILLE (4-2-3-1): Chevalier; Tiago Santos, Yoro, Alexsandro, Ismaily; Bentaleb, André; Zhegrova, Haraldsson, Gudmundsson; David.

ASTON VILLA (4-3-3): Martinez; Konsa, Diego Carlos, Pau Torres, Moreno; McGinn, Douglas Luiz, Tielemans; Bailey, Watkins, Rogers.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2