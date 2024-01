Vendetta Paola Egonu: l’ha detto davvero, il video è già virale

Paola Egonu l’ha fatto nero e le telecamere l’hanno beccata in flagrante: il video sta spopolando in ogni dove.

Non sono mai andati d’amore e d’accordo. Anzi, che i loro rapporti non fossero propriamente idilliaci lo si è visto in diverse occasioni. La rottura vera e propria, tuttavia, risale agli scorsi Europei, quando Davide Mazzanti era stato travolto dalle polemiche e si era ritrovato con tutta la Nazionale femminile di volley contro.

Paola Egonu, dal canto suo, non ha mai digerito la decisione del tecnico dell’Italvolley di lasciarla in panchina a fare da tappezzeria durante la competizione biennale per squadre nazionali europee. Mazzanti non l’aveva convocata come titolare, motivo per il quale, giocando poco, l’opposto di Cittadella non aveva potuto contribuire in alcun modo alla corsa per il titolo. La frattura fra i due, ad un certo punto, era quindi stata inevitabile. I loro rapporti si erano già incrinati nel 2022, per la verità, ai tempi degli insulti razzisti che avevano spinto Paola a mettere in discussione il suo futuro in Nazionale.

Ed è vero che oramai la giocatrice e l’allenatore hanno preso due strade diverse, ma è altrettanto vero che si tratta di due sentieri paralleli e che a volte, per forza di cose, continueranno comunque ad imbattersi l’uno nell’altra. Che è poi quello che è accaduto domenica 7 gennaio, quando Egonu e Mazzanti si sono ritrovati faccia a faccia. Da avversari, stavolta, in occasione della partita tra il Vero Volley Milano della fortissima Paola e l’Itas Trentino dell’allenatore marchigiano.

Paola Egonu, alle telecamere non si sfugge: ecco cosa avrebbe detto

Nel terzo set è successo qualcosa di inaspettato. La Egonu ha schiacciato in lungolinea una palla potentissima che il libero della squadra di Trento non è riuscita a intercettare. Il pallone le è finito addosso e, complice una deviazione tipo flipper che non le sarebbe riuscita manco a farlo apposto, ha colpito a sua volta proprio Mazzanti.

tem italiano dizendo que a egonu chamou o mazzanti de SEU PEDAÇO DE MERDA kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk morta pic.twitter.com/FCbK0peCuG — lua (@tmjlua) January 7, 2024

È avvenuto tutto in maniera casuale, naturalmente. Non c’è stato “dolo”, come si evince chiaramente dalle immagini. Tuttavia, le telecamere, indugiando sull’opposto di Cittadella, hanno rivelato che Paola non era poi così rammaricata per quanto accaduto. Si è accertata, facendo un cenno a Mazzanti, che non si fosse fatto male, salvo poi lasciarsi andare a una poco lusinghiera considerazione fra sé e sé.

Secondo la fanbase brasiliana di Paola, molto celebre a quelle latitudini, la campionessa avrebbe detto qualcosa come “Pezzo di m****”. Si tratta solo di congetture basate su un’ipotetica e sommaria lettura del labiale, però: in assenza di un audio che lo certifichi, non possiamo averne la certezza. Mentre è certo, quello sì, che il destino l’abbia aiutata in qualche modo a “vendicarsi”.