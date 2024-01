Biasin contro Zazzaroni: “Ancora inutile dietrologia…”

Dopo la lite in TV fra Zazzaroni e Biasin, il giornalista di Libero spiega cosa non gli è piaciuto delle parole del direttore del Corriere dello Sport.

Fabrizio Biasin è intervenuto in esclusiva ai microfoni di TVPlay per spiegare com’e nata la polemica con Zazzaroni dopo Inter-Verona. Secondo Biasin, il direttore del Corriere dello Sport ha lasciato intendere che l’Inter sarebbe favorita dagli arbitri per via del potere occulto di Marotta.

⁠“Ieri sera mi sono indispettito ma quello che dice Zazzaroni è vero perché Marotta è bravo a fare e a comunicare e un certo tipo di lavoro“, ha spiegato Biasin. “Il fatto che però venga ribadito dopo un caso arbitrale abbastanza evidente, ovvero l’errore commesso tra arbitro e VAR in Inter-Verona, sembra inopportuno. È come se Zazzaroni volesse puntare il dito contro un dirigente capace di fare determinate cose“.

“Quel non detto a me non è piaciuto, poi Zazzaroni si è spiegato nel corso della trasmissione e per cui per me la cosa è finita lì“, ha aggiunto il giornalista di Libero. “Lo stesso Marotta ha buttato acqua sul fuoco su queste parole”.

“Nel 2024 esiste ancora un universo di dietrologia che non ha ragionare di esistere. Io non avevo nessun retropensiero quando la Juve vinceva i suoi nove scudetti di fila e anche adesso non c’è nessun tipo di problema a monte”, ha poi dichiarato l’intervistato.

“Se esistesse questo tipo di situazione non credo che un arbitro assegnerebbe un rigore al 99′ contro la squadra favorita dal palazzo“, ha aggiunto Biasin.

Biasin risponde a Zazzaroni: “Ha voluto puntare il dito contro Marotta“

“A me spiace“, ha poi aggiunto Biasin. “Qui si confonde tutto. Il problema evidente, ovvero quello dell’applicazione del VAR sul campo, è lampante, ma si tira in ballo qualcosa che non ha nessun senso”.

“Non so se ci sono meno arbitri o sono più scarsi rispetto al passato ma so solo una cosa che l’anno scorso col Napoli che stravince lo scudetto già a natale nessuno ha contestato gli arbitri. La verità è che piace fare polemica sugli arbitri quando ci sono i testa a testa”.

A cosa si riferisce Biasin? Al fatto che Zazzaroni nell’ultima puntata di Pressing abbia voluto elogiare l’“abilità” di Marotta a livello politico-federale: “Non credo che il Palazzo stia aiutando l’Inter. Credo che l’Inter abbia un dirigente che dà 10-0 a tutti gli altri, dal momento che Marotta è molto più abile degli altri: è uno che ha la capacità di gestire bene determinate situazioni e questo è un dato di fatto. Non è una novità, inoltre, che Marotta sia più abile di altri nelle comunicazioni, nei rapporti e nelle relazioni”, ecco cosa aveva detto Zazza.